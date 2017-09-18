ТИК Ленинского района Подмосковья повторно обсудит возможность отмены выборов в Видном

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Ленинского района Московской области в поденельник повторно обсудит вопрос отмены итогов выборов в городском поселке Видное Ленинского района Московской области, которые прошли в единый день голосования 10 сентября. Об этом ТАСС сообщила председатель избирательной комиссии Московской области (ИКМО) Ирина Коновалова.

"Сегодня территориальная избирательная комиссия (Ленинского района - прим. ТАСС) соберется снова в полномочном составе. Они (...) за выходные рассмотрели те жалобы, которые мы им передали, которые поступили к ним. Надеемся, что сегодня в комиссии все разъяснят и состоится какое-то решение", - добавила она.

В Видном выбрали 20 депутатов и главу городского поселения - Моисея Шамаилова (партия "Единая Россия"). Однако ТИК Ленинского района допустила несколько ошибок в ходе принятия протокола о результате голосования и не рассмотрела должным образом поступившие жалобы. Из-за этого избирательная комиссия области рекомендовала ей признать протокол голосования недействительным, сказала Коновалова.

В пятницу, 15 сентября ТИК отчасти последовала рекомендации ИКМО и отменила не только протокол о выборах, а выборы в Видном целиком. Однако и в этот раз ИКМО посчитала, что комиссия действовала с нарушениями и не признала отмены. "Комиссия собиралась в пятницу, но состав был неправомочный. И те решения, которые они приняли в пятницу, они не могут быть основанием. Поэтому сегодня ТИК соберется снова в полномочном составе", - сказала Коновалова.

Кроме того, ТИК приняла одно общее решение о недействительности результатов выборов главы и депутатов совета депутатов городского поселения Видное. "Она приняла одно общее решение, не имея основания на то. Решение должно было приниматься отдельно по каждому одномандатному избирательному округу", - сказа председатель ИКМО.

ТИК также не рассмотрела жалобы, которые поступали в день голосования на месте и в ИКМО, добавила Коновалова.