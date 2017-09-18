Избирком Подмосковья может наказать членов ТИК из-за нарушений на выборах в Видном

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Московской области может ввести санкции в отношении членов территориальной избирательной комиссии (ТИК) Ленинского района из-за неправомерной отмены итогов выборов в этом районе. Об этом ТАСС в понедельник сообщил председатель избирательной комиссии Московской области (ИКМО) Ирина Коновалова.
Кроме того, ТИК, по данным облизбиркома, допустила нарушения в ходе принятия протокола выборов и при рассмотрении жалоб по процессу голосования.
"Безусловно, мы обратим внимание на то, что комиссия, на которую были возложены полномочия окружной комиссии, то есть повышенный уровень ответственности, они, к сожалению, со своими полномочиями не справились. Поэтому, безусловно, будем делать выводы после того, как комиссия отработает то, что она должна была отработать, и будем принимать какие-то решения", - сказала Коновалова, отвечая на вопрос ТАСС о мерах по отношению к членам ТИК Ленинского района после инцидента.
Как рассказала ТАСС Коновалова, 10 сентября в Видном выбрали 20 депутатов и главу городского поселения. По итогам голосования победил Моисей Шамаилов (партия "Единая Россия"). Однако территориальная избирательная комиссия Ленинского района допустила несколько ошибок в ходе принятия протокола о результате голосования и не рассмотрела должным образом поступившие жалобы.
Из-за этого избирательная комиссия области рекомендовала ей признать этот документ недействительным. ТИК Ленинского района в пятницу, 15 сентября, отчасти последовала рекомендации ИКМО, отменив не только протокол о выборах, а итоги выборов в Видном целиком. Однако и в этот раз ИКМО посчитала, что комиссия действовала с нарушениями, из-за неправомочного состава комиссии, и не признала отмены.