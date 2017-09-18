Николай Любимов вступил в должность губернатора Рязанской области

ТАСС, 18 сентября. /ТАСС/. Инаугурация избранного губернатора Рязанской области Николая Любимова прошла в понедельник на торжественном заседании Рязанской областной Думы, сообщили ТАСС в Минпечати региона.

Церемония вступления в должность нового главы региона состоялась в Рязанском театре драмы. Николай Любимов получил удостоверение губернатора региона из рук председателя облизбиркома Владимира Грачева. Далее новый глава области произнес текст присяги, а председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин вместе с почетными гражданами региона вручил Любимову должностной знак губернатора Рязанской области.

"Для меня сегодня очень торжественный и волнующий день. Я искренне благодарю всех жителей Рязанской области, которые оказали мне доверие, избрав на пост губернатора. Большое спасибо всем, кто помогал в проведении избирательной кампании. Спасибо вам, для меня ваша поддержка - большая честь", - сказал Николай Любимов, вступая в должность.

Кроме того, поздравить со вступлением в должность Николая Любимова приехал полномочный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов. Он подарил Любимову икону Николая Чудотворца. Полпред отметил, что уверенная победа Любимова на выборах демонстрирует доверие "тому курсу, который проводит наш президент".

"За эти семь месяцев жители Рязанской области смогли убедиться в вашей компетентности, как руководителя", - подчеркнул полпред президента в ЦФО, отметив, что за время работы в регионе Любимову уже удалось решить многие насущные проблемы жителей региона.

Епископ Касимовский и Сасовский Дионисий зачитал поздравление от патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Кроме того, были зачитаны поздравительные телеграммы от председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

О выборах

10 сентября в Рязанской области состоялись выборы губернатора, по результатам которых Николай Любимов набрал 80,16% голосов избирателей.