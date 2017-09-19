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Заксобрание Севастополя согласовало пять кандидатур вице-губернаторов города

Политика
19 сентября, 13:53 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 19, сентября. /ТАСС

На согласование были представлены кандидатуры Владимира Базарова, Вячеслава Гладкова, Юрия Кривова, Ильи Пономарева и Алсу Гайнутдиновой

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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Заксобрание Севастополя согласовало кандидатуры пяти членов правительства города - заместителей губернатора, которые были внесены на рассмотрение парламента губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым.

"Сегодня на основании устава [Севастополя] я представил кандидатуры на должности заместителей губернатора. Это единая команда, работающая на благо севастопольцев. Все из представленных кандидатов... способны работать системно", - сказал Овсянников, представляя кандидатуры своих заместителей.

В парламент на согласование были представлены кандидатуры на должности вице-губернаторов Владимира Базарова, Вячеслава Гладкова, Юрия Кривова, Ильи Пономарева, ранее занимавших посты заместителей губернатора, а также Алсу Гайнутдиновой, которая 18 сентября была представлена на заседании правительства как и.о.замгубернатора.

Депутаты большинством голосов отдельно проголосовали за каждую представленную кандидатуру после докладов председателей комиссии и комитетов парламента, докладов самих кандидатов и их ответов на вопросы депутатов.

Днем ранее, согласно законодательству, действующее правительство Севастополя было отправлено в отставку после вступления в должность Дмитрия Овсянникова, избранного губернатором Севастополя на выборах 10 сентября. После согласования кандидатур вице-губернаторов с региональным парламентом они будут назначены губернатором города на эти должности.

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Овсянников, Дмитрий Владимирович
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