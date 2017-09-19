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Экс-губернатор Рязанской области Олег Ковалев назначен сенатором от региона

Политика
19 сентября, 17:56 UTC+3 ТАСС

Ранее аналогичными полномочиями обладал Игорь Морозов

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ТАСС, 19 сентября. Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал постановление о наделении полномочиями члена Совета Федерации РФ - представителя от правительства Рязанской области - бывшего главу региона Олега Ковалева. Об этом во вторник сообщается на сайте правительства региона.

"Постановлением главы региона полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от правительства Рязанской области наделен Ковалев Олег Иванович", - говорится в сообщении.

69-летний Ковалев занимал пост главы региона с марта 2008 года, в феврале 2017 года написал заявление об отставке и досрочно сложил полномочия.

Ранее исполнительные органы власти Рязанской области в Совете Федерации представлял Игорь Морозов.

Николай Любимов, избранный губернатором Рязанской области, вступил в должность 18 сентября. На выборах 10 сентября он получил 80,16% голосов избирателей.

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Персоны
Ковалев, Олег Иванович Любимов, Николай Викторович
Темы
Отставки и назначения
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Россия
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