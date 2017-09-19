Лавров на встрече с президентом Республики Кипр поддержал усилия по воссоединению острова

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом подтвердил поддержку Россией усилий по воссоединению Кипра на основе решений ООН. Об этом сообщили во вторник в МИД РФ по итогам встречи на полях Генассамблеи ООН.
"Стороны подробно обсудили нынешнее состояние переговорного процесса по кипрскому урегулированию, - отметили в министерстве. - Российская сторона подтвердила поддержку усилий, направленных на воссоединение острова, приверженность всеобъемлющему, жизнеспособному и справедливому решению кипрской проблемы на основе соответствующих резолюций ООН на благо всего населения острова".
Лавров и Анастасиадис рассмотрели также перспективы развития двусторонних отношений России и Кипра и выразили взаимную заинтересованность стран в продолжении политического диалога. "Состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая тематику диалога Россия - ЕС и ситуацию в Восточном Средиземноморье", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.