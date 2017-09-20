Глава Пензенской области рекомендовал Олега Мельниченко в сенаторы от парламента региона

ПЕНЗА, 20 сентября./ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рекомендовал заместителя полномочного представителя президента в ПФО Олега Мельниченко в сенаторы от Законодательного собрания региона. Его кандидатуру глава региона выдвинул в среду на заседании регионального политсовета партии "Единая Россия", передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы выдвигаем нашего кандидата Олега Мельниченко, все вы его прекрасно знаете, он наш земляк, работает сейчас заместителем полномочного представителя президента в ПФО, надеюсь, вы поддержите его кандидатуру и он будет утвержден на сессии Заксобрания",- сообщил губернатор членам регионального политсовета "Единой России".

Региональный политсовет партии открытым голосованием одобрил кандидатуру Мельниченко в качестве сенатора. Затем она была утверждена на областной партийной конференции, на которой за выдвижение Мельниченко в Совет Федерации от Законодательного собрания Пензенской области проголосовали 211 кандидатов.

Руководитель регионального отделения партии "Единая Россия" Валерий Лидин сообщил делегатам, что в новом шестом созыве Законодательного собрания Пензенской области "Единую Россию" будут представлять 32 депутата из 36.

"Такое высокое представительство накладывает на нас особенную ответственность по формированию законодательной базы, экономического развития региона и работы в областном парламенте",- сообщил Лидин участникам конференции.