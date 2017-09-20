Памфилова: в ЦИК РФ поступило около 3 тыс. обращений по прошедшим выборам

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Около 3 тыс. обращений и жалоб поступило в ЦИК РФ по прошедшим выборам, примерно 80% из них связаны с проведением муниципальных кампаний. Об этом заявила в среду глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании в Москве.

"Общее количество обращений и жалоб в ЦИК от избирателей и иных участников избирательного процесса - 2880", - сказала она.

По словам Памфиловой, 80% обращений связаны с муниципальными выборами, 18% - с региональными выборами. Глава ЦИК подчеркнула, что по вопросам проведения дополнительных выборов в Госдуму было подано только 23 обращения.

"Около тысячи обращений касались проведения муниципальных выборов в Москве, 324 - в Московской области", - добавила она.

Выборы разных уровней прошли 10 сентября в 82 из 85 регионов России (кроме Санкт-Петербурга, Ингушетии и Магаданской области). В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах состоялись дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбрали глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней было замещено порядка 36,7 тыс. мандатов.