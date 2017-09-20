Главы МИД стран ОДКБ условились координировать позиции по международным вопросам

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на рабочей встрече, состоявшейся на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, договорились продолжить координацию по внешнеполитическим вопросам. Об этом в среду сообщили в МИД РФ.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по приоритетным вопросам повестки дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также по основным направлениям взаимодействия ОДКБ и ООН, в первую очередь, в вопросах борьбы с терроризмом, обеспечении региональной безопасности и в области миротворчества, - отметили в МИД РФ. - Министры условились продолжать координацию позиций по внешнеполитическим вопросам в соответствии с утвержденной президентами Стратегией коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года".

"Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров информировал министров о ходе подготовки к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая должна пройти в конце ноября этого года в Минске", - указали в МИД РФ.

Кроме того, на встрече главы МИД союзнических государств приняли три совместных заявления, среди которых документы о противодействии международному терроризму, обеспечении всеобъемлющей стабильности в мире, а также о положении в Афганистане и угрозе усиления позиций международных террористических и экстремистских организаций в северных провинциях страны.