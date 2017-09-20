АСИ: открытый отбор кандидатов на должность вице-губернатора пройдет в Удмуртии

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и глава Удмуртии Александр Бречалов проведут в четверг открытый отбор на должность кандидатов на должность вице-губернатора региона. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

"Такую работу (открытый отбор кандидатов) мы уже проводим и на региональном уровне. Недавно применили данную методику в Новгородской области. Завтра вместе с главой Удмуртии Александром Бречаловым будем проводить встречу с потенциальными кандидатами на должности вице-губернаторов региона", - сказала она.

Чупшева рассказала, что методика открытого отбора была разработана АСИ и зарекомендовала себя как эффективный и объективный способ подбора кандидатов на различные должности, в том числе руководящие. Методика, которая уже вышла за пределы АСИ и используется рядом министерств и ведомств, включает несколько этапов (заочных и очных), позволяющих оценить претендента с различных сторон.

С помощью открытого отбора были выбраны, например, глава Агентства технологического развития и руководитель Фонда развития промышленности.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин на встрече с избранными главами субъектов Федерации заявил о том, что формирование новых команд избранных губернаторов должно проходить в открытой форме. По словам главы государства, открытый отбор кандидатов на вакантные должности в правительствах регионов должен показать молодым людям, что карьерный рост связан с деловыми качествами, уровнем подготовки, с желанием и умением работать.