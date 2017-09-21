Лавров подтвердил, что Россия продолжит содействовать устойчивости СВПД

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил приверженность России поддержанию устойчивости Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Встреча "шестерки" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) и Ирана прошла в среду на полях Генассамблеи ООН.

"Лавров подтвердил, что Россия продолжит содействовать поддержанию устойчивости СВПД", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

Отмечается, что на встрече был рассмотрен последний доклад главы МАГАТЭ Юкия Амано, который подтвердил выполнение Ираном всех обязательств по соглашению.