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Лавров подтвердил, что Россия продолжит содействовать устойчивости СВПД

Политика
21 сентября, 4:05 дата обновления: 21 сентября, 4:11 UTC+3

На встрече Ирана и "шестерки" был рассмотрен последний доклад главы МАГАТЭ, который подтвердил выполнение Тегераном всех обязательств по соглашению

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил приверженность России поддержанию устойчивости Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Встреча "шестерки" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) и Ирана прошла в среду на полях Генассамблеи ООН.

"Лавров подтвердил, что Россия продолжит содействовать поддержанию устойчивости СВПД", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

Отмечается, что на встрече был рассмотрен последний доклад главы МАГАТЭ Юкия Амано, который подтвердил выполнение Ираном всех обязательств по соглашению.

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Темы
Генассамблея ООН - 2017 Ситуация вокруг Ирана
Персоны
Амано, Юкия Лавров, Сергей Викторович
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