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Проект о запрете повторного возврата документов в МФЦ по новым основаниям внесен в Думу

Политика
21 сентября, 13:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что повторный возврат будет допустим при выявлении противоправных или ошибочных действий работника МФЦ, либо при изменении законодательства

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла в четверг на рассмотрение палаты законопроект, запрещающий повторный возврат документов гражданам при оказании госуслуг в МФЦ и устраняющий возможность волокиты и затягивания сроков рассмотрения жалоб. Об этом сообщила пресс-служба парламентария.

"Законопроектом устанавливается невозможность повторного возврата документов по новым основаниям, не заявленным ранее. То есть, гражданин не придет в МФЦ или любое другое место оказания госуслуг с исправленными документами и его не "развернут" переделывать что-то еще", - пояснила зампредседателя палаты. По ее словам, это "убережет человека от траты времени, сил и нервов, а главное, человек может планировать сроки получения услуги и быть уверенным, что они не изменятся".

При этом Яровая отметила, что повторный возврат будет допустим только в двух случаях: при выявлении противоправных или ошибочных действий работника МФЦ, либо при изменении законодательства. Кроме того, возврат документов должен быть подтвержден актом руководителя МФЦ о факте привлечения сотрудника к ответственности за противоправное или ошибочное действие.

"Если гражданину потребуется обжаловать решения или действия органа, предоставляющего госуслугу, то это можно будет сделать в течение 10 дней, а не 15, как было ранее, - продолжила вице-спикер. - В случае обжалования отказа в приеме документов или нарушения сроков в течение трех дней, у гражданина появляется возможность получить ответ менее, чем за неделю". "При удовлетворении жалобы заявитель будет проинформирован о действиях госоргана, направленных на то, чтобы исправить ситуацию, а также получит извинения за доставленные неудобства и информацию о необходимых действиях для получения услуги", - добавила она.

Яровая подчеркнула, что законопроект предложен в рамках реализации программы партии "Единая Россия" и поддержан ее фракцией в Госдуме.

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Персоны
Яровая, Ирина Анатольевна
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Россия
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