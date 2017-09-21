Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров заявил, что ситуация в Сирии дает поводы для осторожного оптимизма

Политика
21 сентября, 22:14 дата обновления: 21 сентября, 22:49 UTC+3

Глава МИД РФ также призвал наладить поставки гуманитарной помощи в освобожденные районы Сирии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Развитие ситуации в Сирии дает повод для осторожного оптимизма. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Развитие ситуации в Сирии дает основание для осторожного оптимизма", - отметил министр. - На прошедшей 14-15 сентября международной встречи по Сирии в Астане завершено оформление четырех зон деэскалации, договоренности о создании которых достигнуты с участием России, Ирана, Турции, США, Иордании, ООН при поддержке многих других стран".

Как подчеркнул Лавров, эти договоренности "создают условия для дальнейшей продвижения к выполнению резолюции 2254 на основе прямого диалога между правительством и оппозицией, для объединения их усилий в интересах скорейшей ликвидации террористического очага и установления мира на всей территории страны, восстановления ее единства, решения острых гуманитарных проблем".

Лавров указал, что самые срочные задачи в Сирии - это "увеличение поставок гуманитарной помощи и разминирование освобожденных территорий". "Убеждены, что к этим процессам при лидирующей роли ООН и без каких-либо предварительных условий должны подключиться все те, кто искренне желает мира Сирии и ее народу", - подчеркнул министр.

Глава МИД также заявил, что случаи применения химоружия в Сирии должны расследоваться честно и профессионально, без попыток манипулировать Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). "Отдельная тема - случаи применения химического оружия в регионе. Все они должны расследоваться честно и профессионально, без попыток манипулировать деятельностью ОЗХО и совместного механизма по расследованию ООН-ОЗХО", - подчеркнул он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Генассамблея ООН - 2017 Переговоры по Сирии в Астане
Страны
США Иран Сирия Турция Россия Иордания
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США вводят 180-дневный запрет на посещение страны самолетами и судами, побывавшими в КНДР
2
США полностью поддержали идею Киева о вводе миссии ООН в Донбасс
3
Турецкое информагентство рассказало о возможностях системы С-400 на примере самолетов США
4
Более 3 тыс. человек эвакуировали из офиса "Яндекса" из-за угрозы взрыва
5
США определились со стратегией развития отношений с Россией
6
Экс-судья ЕСПЧ: комитет министров СЕ превысил компетенцию в отчете по делу Навального
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама