Лавров заявил, что ситуация в Сирии дает поводы для осторожного оптимизма

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Развитие ситуации в Сирии дает повод для осторожного оптимизма. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Развитие ситуации в Сирии дает основание для осторожного оптимизма", - отметил министр. - На прошедшей 14-15 сентября международной встречи по Сирии в Астане завершено оформление четырех зон деэскалации, договоренности о создании которых достигнуты с участием России, Ирана, Турции, США, Иордании, ООН при поддержке многих других стран".
Как подчеркнул Лавров, эти договоренности "создают условия для дальнейшей продвижения к выполнению резолюции 2254 на основе прямого диалога между правительством и оппозицией, для объединения их усилий в интересах скорейшей ликвидации террористического очага и установления мира на всей территории страны, восстановления ее единства, решения острых гуманитарных проблем".
Лавров указал, что самые срочные задачи в Сирии - это "увеличение поставок гуманитарной помощи и разминирование освобожденных территорий". "Убеждены, что к этим процессам при лидирующей роли ООН и без каких-либо предварительных условий должны подключиться все те, кто искренне желает мира Сирии и ее народу", - подчеркнул министр.
Глава МИД также заявил, что случаи применения химоружия в Сирии должны расследоваться честно и профессионально, без попыток манипулировать Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). "Отдельная тема - случаи применения химического оружия в регионе. Все они должны расследоваться честно и профессионально, без попыток манипулировать деятельностью ОЗХО и совместного механизма по расследованию ООН-ОЗХО", - подчеркнул он.