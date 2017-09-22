Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров заявил о необходимости прямых переговоров правительства Венесуэлы с оппозицией

Политика
22 сентября, 0:21 дата обновления: 22 сентября, 0:41 UTC+3 ООН ООН 22, сентября. /ТАСС

Глава МИД РФ на встрече со своим венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой также подчеркнул, что Москва выступает против вмешательства во внутренние дела суверенных государств

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой выразил убежденность в необходимости прямых переговоров между правительством и оппозицией в этой латиноамериканской стране. Об этом в пятницу сообщили в МИД РФ.

Смотрите также
Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Сделать миропорядок справедливым и демократическим: выступление Лаврова на ГА ООН

"С российской стороны выражена убежденность в безальтернативности урегулирования внутриполитического кризиса в Венесуэле мирным путем, посредством проведения прямых ответственных переговоров между правительством и оппозицией в правовых рамках и без деструктивного вмешательства извне", - информировали в российском дипведомстве.

Лавров также подчеркнул, что Москва выступает против вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Перед встречей Арреаса поблагодарил российского коллегу за то, что тот говорил о Венесуэле с трибуны ООН во время своего выступления на 72-й сессии Генассамблеи. "Мы ценим то, что вы упомянули Венесуэлу",- сказал глава МИД этой страны.

Галерея
15 фото

Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция

В ответ на это Лавров отметил: "Мы всегда выступали за строгое соблюдение устава ООН, где говорится об абсолютном неприятии языка силы и недопустимости вмешательства во внутренние дела (суверенных государств - прим. ТАСС)". "Пытаться навязать людям другой образ жизни - это опасно", - заявил Лавров.

В свою очередь глава МИД Венесуэлы подчеркнул, что Каракас готов к "любому варианту действий со стороны США, не исключаем и военный вариант". "Мы знаем, что можем рассчитывать на Россию. Мы не друзья, мы братья",- сказал Арреаса.

"Мы рассчитываем также на мудрость латиноамериканских партнеров, - добавил Лавров. - Я говорил со многими, и мы призываем их объединиться вокруг основополагающих принципов международного права и не предлагать идеи, которые не ведут к мирному урегулированию".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Генассамблея ООН - 2017 Политический кризис в Венесуэле
Страны
Россия Венесуэла
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США полностью поддержали идею Киева о вводе миссии ООН в Донбасс
2
Определились все участники 1/8 финала Кубка России по футболу
3
Сделать миропорядок справедливым и демократическим: выступление Лаврова на ГА ООН
4
Турецкое информагентство рассказало о возможностях системы С-400 на примере самолетов США
5
США вводят 180-дневный запрет на посещение страны самолетами и судами, побывавшими в КНДР
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
"Нафтогаз": Украина к 2030 году может возобновить закупки газа у РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама