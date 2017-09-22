Лавров заявил о необходимости прямых переговоров правительства Венесуэлы с оппозицией

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой выразил убежденность в необходимости прямых переговоров между правительством и оппозицией в этой латиноамериканской стране. Об этом в пятницу сообщили в МИД РФ.
"С российской стороны выражена убежденность в безальтернативности урегулирования внутриполитического кризиса в Венесуэле мирным путем, посредством проведения прямых ответственных переговоров между правительством и оппозицией в правовых рамках и без деструктивного вмешательства извне", - информировали в российском дипведомстве.
Лавров также подчеркнул, что Москва выступает против вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
Перед встречей Арреаса поблагодарил российского коллегу за то, что тот говорил о Венесуэле с трибуны ООН во время своего выступления на 72-й сессии Генассамблеи. "Мы ценим то, что вы упомянули Венесуэлу",- сказал глава МИД этой страны.
В ответ на это Лавров отметил: "Мы всегда выступали за строгое соблюдение устава ООН, где говорится об абсолютном неприятии языка силы и недопустимости вмешательства во внутренние дела (суверенных государств - прим. ТАСС)". "Пытаться навязать людям другой образ жизни - это опасно", - заявил Лавров.
В свою очередь глава МИД Венесуэлы подчеркнул, что Каракас готов к "любому варианту действий со стороны США, не исключаем и военный вариант". "Мы знаем, что можем рассчитывать на Россию. Мы не друзья, мы братья",- сказал Арреаса.
"Мы рассчитываем также на мудрость латиноамериканских партнеров, - добавил Лавров. - Я говорил со многими, и мы призываем их объединиться вокруг основополагающих принципов международного права и не предлагать идеи, которые не ведут к мирному урегулированию".