Песков: решение проблемы КНДР недипломатическим путем может привести к катастрофе

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. В Кремле не видят альтернативу решению проблемы Корейского полуострова политико-дипломатическими средствами, поскольку иной путь может обернуться катастрофой.

«По-прежнему в Москве убеждены в безальтернативности политико-дипломатического урегулирования северокорейской проблемы, другого решения быть не может, — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Какая-либо иная развязка этого узла потенциально может иметь очень нежелательные и даже катастрофические последствия».

По его словам, Кремль обеспокоен ситуацией, «связанной с достаточно грубыми и исполненными угроз заявлениями». «В Москве по-прежнему призывают все заинтересованные стороны к сдержанности с тем, чтобы не провоцировать и дальше эту эскалацию», — подчеркнул Песков.

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетали над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты.