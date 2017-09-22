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Косачев: делегация МПС в октябре-ноябре планирует визит в Сирию

Политика
22 сентября, 16:11 UTC+3 МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Глава комитета Совфеда по международным делам добавил, что в ходе визита возможна встреча с президентом Сирии Башаром Асадом

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Делегация Межпарламентского союза (МПС) планирует посетить Сирийскую Арабскую Республику (САР) во второй половине октября или в начале ноября, в том числе посетить Дамаск. Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"В Санкт-Петербурге [на ассамблее МПС] будут даны инструкции рабочей группе по дальнейшим действиям. И во второй половине октября или в ноябре осуществить соответствующие поездки и в Дамаск, и в ряд других столиц", - сказал Косачев. Он также сообщил, что возможна встреча с президентом САР Башаром Асадом.

По словам Косачева, группа западных стран в МПС пытаются такую поездку в Сирию заблокировать, считая, что она может придать неоправданную, по их мнению, легитимность сирийский властям. "Мы эту точку зрения не разделяем. Не дело МПС определять легитимность либо отсутствие легитимности тех или иных органов власти суверенных стран. Наша задача в том, чтобы содействовать будущим договоренностям между властями и оппозицией", - сказал парламентарий.

Сенатор также отметил, что на 137-й ассамблее МПС в Санкт-Петербурге обязательно будет обсуждаться положение дел в Сирии.

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Персоны
Асад, Башар Хафез Косачев, Константин Иосифович
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