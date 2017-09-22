Железняк: отказом в летальном оружии Украине США признали опасность Киева для Донбасса

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Отказ американской стороны от поставок летального вооружения Украине является вынужденным признанием опасности нынешней украинской власти для Донбасса. Такое мнение высказал в пятницу журналистам член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия").

Ранее в пятницу в интервью телеканалу Fox Business президент Украины Петр Порошенко рассказал, что на встрече президент США Дональд Трамп подтвердил готовность Вашингтона оказывать поддержку Киеву, в том числе обеспечить поставку вооружения. Вместе с тем он пояснил, что речь идет не о летальных, а об оборонительных видах вооружения, включая средства радиоэлектронной борьбы.

"Несмотря на все заискивания Порошенко перед Трампом и [вице-президентом США Майком] Пенсом, в США должно быть достаточно людей при власти, понимающих истинную природу нынешнего киевского режима и его повадки. Поэтому Трамп не хочет брать на себя ответственность за новую волну эскалации на Донбассе", - считает Железняк. Он напомнил, что "Россия не раз выражала крайнюю озабоченность в связи с намерениями США поставить на Украину вооружение, которое было бы использовано против народа Донбасса". "Мы на всех международных площадках и уровнях добиваемся того, чтобы мировая общественность не допустила этого опасного безответственного шага", - подчеркнул депутат.

Железняк также заверил, что российская сторона "приложит максимум усилий" к тому, чтобы США, которые заявляют о намерении помогать в разрешении конфликта в Донбассе, "приняли на Совете Безопасности ООН резолюцию о размещении миротворцев для обеспечения защиты наблюдателей ОБСЕ". "Это не противоречит минским соглашениям, позволит прекратить войну и простимулирует переговорный процесс", - уверен парламентарий.

Вместе с тем он выразил мнение, что "Киев продолжит искать подходы к властям в Вашингтоне и в других западных странах, фабриковать небылицы о "российской угрозе", трясти с разных трибун обломками автобусов и разноцветными корочками, твердя, что это паспорта российских граждан, якобы воюющих на Донбассе и заниматься прочей провокацией". "Только сохраняя напряженность рядом с границами России, у Порошенко остается надежда быть полезным для тех, кто финансирует его пребывание у власти", - заключил Железняк.