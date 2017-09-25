Володин усомнился в возможности оценивать эффективность политиков по лайкам в соцсетях

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АНОСИНО /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает неправильным оценивать качество работы политиков по количеству лайков, которые они набирают в социальных сетях.
Глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, выступая в понедельник на расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению цифровой экономики при председателе Госдумы, обратился к старшему вице-президенту, руководителю блока "Риски" Сбербанка Александру Ведяхину. "Можно ли не тратить средства на выборы, а формировать мнение о главе муниципального образования на основе лайков в социальных сетях?", - спросил депутат.
Ведяхин ответил, что такие математические формулы существуют, однако в данном случае это больше вопрос к законодательному регулированию.
В свою очередь Володин заметил, что "по лайкам можно судить об отношению к человеку, но будет ли он что-то делать, еще не факт". "Политика - это поступки и решения, а будет ли он [политик, чиновник] принимать такие решение, которые высказывает в социальных сетях? Вот здесь искусственный интеллект не может ответить на этот вопрос. Взять и разобраться по лайкам, будет ли человек заниматься теплом, водой в маленьком городке - не факт", - подчеркнул спикер Госдумы.