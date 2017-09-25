Лавров: в Сирии созданы условия для скорейшей ликвидации террористического очага

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МОСКВА, 25 сентября./ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Сирии созданы условия для скорейшей и окончательной ликвидации террористического очага.
"Обнадеживает положительная динамика развития ситуации в Сирии, - сказал министр на приеме по случаю мусульманского Нового года. - Начатый нами при участии Турции и Ирана астанинский процесс позволил выйти на договоренности, в результате которых созданы четыре зоны деэскалации, в том числе на юге с участием Иордании и США".
По его словам, в этих зонах "существенно снижен уровень насилия, начинается восстановление разрушенных объектов и социально-экономической инфраструктуры, улучшается гуманитарная обстановка". "Созданы условия для скорейшей, окончательной ликвидации террористического очага для установления мира на всей территории Сирии и проведения инклюзивного межсирийского диалога на основе резолюции СБ ООН 2254", - подчеркнул Лавров.
"Накануне возобновления Женевского процесса мы приветствуем усилия Саудовской Аравии по объединению оппозиции на конструктивной платформе прямых переговоров с правительством Сирии", - обратил внимание министр.