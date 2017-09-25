Богданов: визит короля Саудовской Аравии в РФ придаст мощный импульс развитию отношений

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. В Москве убеждены, что предстоящий визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию придаст мощный импульс развитию двусторонних отношений. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, выступая в понедельник на приеме, посвященном Национальному дню Саудовской Аравии.

"Сегодня наши отношения находятся на подъеме, активизировались контакты на высшем уровне, - сказал Богданов. - Укрепляется координация по внешнеполитической линии, две недели назад Джидду с визитом посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров".

По словам дипломата, в Москве исходят из того, что регулярный обмен мнениями между двумя странами является фактором стабильности в регионе, политического урегулирования "при бескомпромиссной борьбе с терроризмом во всех его проявлениях". "Значительное внимание уделяется деловой кооперации, нацелены на развитие сотрудничества в сельском хозяйстве. Свой вклад в это призвана и далее вносить межправительственная комиссия, заседание которой запланировано на конец октября - начало ноября в Эр-Рияде", - отметил Богданов.

"Хорошо зарекомендовала себя площадка форума "Россия - Исламский мир", согласовывается проведение ее заседания в Саудовской Аравии, - сказал заместитель министра. - Все эти вопросы станут в центре внимания в ходе предстоящего визита короля Саудовской Аравии в Россию по приглашению президента Владимира Путина. Убеждены, что это историческое событие придаст мощный импульс развитию двусторонних отношений".

В свою очередь посол Саудовской Аравии в России Абдель Рахман ар-Расси в своем выступлении отметил, что отношения Эр-Рияда и Москвы выходят на качественно новый уровень развития. "Мы строим на тех прочных основаниях, которые были заложены визитами в Россию Его Королевского Высочества наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, благодаря которым эти отношения получили развитие и поставлены на новые рельсы сотрудничества, - заявил дипломат. - В самое ближайшее время мы станем свидетелями качественного скачка в двусторонних отношениях и выхода на широкие и просторные перспективы".

Посол также отметил работу Министерства иностранных дел РФ по налаживанию связей между Россией и Саудовской Аравией: "Мы ценим их усилия, направленные на укрепление плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами".