Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матвиенко: визит делегации Лаоса придаст новый импульс развитию двусторонних отношений

Политика
26 сентября, 11:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Спикер Совета Федерации отметила, что в России дорожат дружбой и сотрудничеством с Лаосом, давним партнером страны в Юго-Восточной Азии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Визит представительной делегации Лаоса в Россию придаст новый импульс и выявит новые возможности для развития двусторонних отношений. Об этом заявила во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

"Я уверена, что ваш визит придаст новый импульс, выявит новые потенциал и возможности, которые большие у России и Лаоса, чтобы активизировать наши связи, наше сотрудничество. Мы, как парламент, готовы делать все, чтобы создавать условия для расширения и углубления такого сотрудничества", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что в России дорожат дружбой и сотрудничеством с Лаосом, давним партнером страны в Юго-Восточной Азии. "Мы развиваем наше сотрудничество в самых разных сферах в соответствии с буквой и духом декларации 2011 года о стратегическом партнерстве в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы намерены и дальше прилагать всемерные усилия, чтобы наше сотрудничество более активно развивалось в самых разных сферах", - сказала спикер Совфеда.

По ее словам, в России придают большое значение визиту премьер-министра. "Вы приехали с очень представительной делегацией, что говорит о серьезных намерениях с вашей стороны найти новые возможности для расширения и углубления взаимовыгодного сотрудничества", - обратилась Матвиенко к Сисулиту.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Лаос Россия
Персоны
Матвиенко, Валентина Ивановна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: "Торо Россо" отстранила Квята от участия в Гран-при Малайзии
2
Минтруд составил рейтинг самых высокооплачиваемых профессий
3
Власти Москвы определили 210 стартовых площадок по реновации
4
Порошенко считает неприемлемым размещать миссию ООН на линии разграничения в Донбассе
5
Голосование на выборах президента РАН закончилось
6
На самой длинной ветке метро в Петербурге запустили бесплатный Wi-Fi
7
Столичная полиция начала проверку по факту гибели сотрудника ГИБДД
Темы дня
Новости партнеров
Реклама