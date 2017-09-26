Матвиенко: визит делегации Лаоса придаст новый импульс развитию двусторонних отношений

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Визит представительной делегации Лаоса в Россию придаст новый импульс и выявит новые возможности для развития двусторонних отношений. Об этом заявила во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом.
"Я уверена, что ваш визит придаст новый импульс, выявит новые потенциал и возможности, которые большие у России и Лаоса, чтобы активизировать наши связи, наше сотрудничество. Мы, как парламент, готовы делать все, чтобы создавать условия для расширения и углубления такого сотрудничества", - сказала Матвиенко.
Она отметила, что в России дорожат дружбой и сотрудничеством с Лаосом, давним партнером страны в Юго-Восточной Азии. "Мы развиваем наше сотрудничество в самых разных сферах в соответствии с буквой и духом декларации 2011 года о стратегическом партнерстве в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы намерены и дальше прилагать всемерные усилия, чтобы наше сотрудничество более активно развивалось в самых разных сферах", - сказала спикер Совфеда.
По ее словам, в России придают большое значение визиту премьер-министра. "Вы приехали с очень представительной делегацией, что говорит о серьезных намерениях с вашей стороны найти новые возможности для расширения и углубления взаимовыгодного сотрудничества", - обратилась Матвиенко к Сисулиту.