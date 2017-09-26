Шесть министров правительства Бурятии сохранили должности

УЛАН-УДЭ, 26 сентября. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указы о назначении шести министров республиканского правительства. Документы размещены на сайте регионального кабмина.

Эти руководители министерств после 7 февраля занимали посты на правах исполняющих обязанности. Выборы главы Бурятии прошли 10 сентября, победу на них одержал Цыденов.

Приказы о назначении подписаны в отношении министра социальной защиты населения Бурятии Татьяны Быковой, министра имущественных отношений Маргариты Магомедовой, глав Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Николая Рузавина и Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Сергея Козлова. Также должности сохраняют министр природных ресурсов Юрий Сафьянов и министр промышленности и торговли Алексей Мишенин.

В минувший понедельник стало известно, что Цыденов подписал указы об отставке и. о. министра культуры Бурятии Тимура Цыбикова, и. о. министра спорта и молодежной политики Баира Ангурова, а также и. о. министра - руководителя постоянного представительства Республики Бурятия в Монголии Сергея Будажапова.

Вакантно сейчас и место министра финансов - занимавшего его Игоря Шутенкова глава Бурятии планирует назначить первым заместителем председателя правительства, его кандидатуру еще должен одобрить региональный парламент. Кроме того, освободилось после кадровых перестановок кресло министра здравоохранения Бурятии: экс-министр Валерий Кожевников, по данным пресс-службы правительства Бурятии, займет должность заместителя главы полномочного представительства Республики Бурятия при президенте РФ.

Пока остается неясным, какое будет решение главы Бурятии в отношении министра образования и науки Баира Жалсанова и министра сельского хозяйства и продовольствия республики Даба-Жалсана Чирипова. Информации об их назначении на сайте правительства республики нет. Ранее в пресс-службе регионального кабмина сообщалось, что на вакантные должности министров будет объявлен открытый конкурс.