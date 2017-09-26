Лавров обсудил с главой МИД Туркмении календарь контактов на высшем уровне

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с заместителем председателя кабинета министров Туркмении, министром иностранных дел Рашидом Мередовым календарь двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях. Об этом сообщили во вторник в МИД РФ.
"Стороны обсудили ряд вопросов развития российско-туркменских отношений, сверили календарь двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД РФ добавили, что разговор состоялся по инициативе Мередова.