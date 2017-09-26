Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров обсудил с главой МИД Туркмении календарь контактов на высшем уровне

Политика
26 сентября, 17:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Стороны обсудили вопросы развития российско-туркменских отношений

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с заместителем председателя кабинета министров Туркмении, министром иностранных дел Рашидом Мередовым календарь двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях. Об этом сообщили во вторник в МИД РФ.

"Стороны обсудили ряд вопросов развития российско-туркменских отношений, сверили календарь двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ добавили, что разговор состоялся по инициативе Мередова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Туркмения
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография избранного президента РАН Александра Сергеева
2
Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева
3
Ставропольский пенсионер расстрелял из автомата постучавшихся в его дверь незнакомцев
4
Эксперты объясняют отставку Шанцева конфликтом с региональными элитами
5
МИД Венгрии: Киев может забыть о европейском будущем Украины
6
Итоги деятельности Шанцева на посту губернатора Нижегородской области. Досье
7
Александр Сергеев победил на выборах президента РАН
Темы дня
Новости партнеров
Реклама