Эксперт: врио главы Нижегородской области нужно заняться вопросами автопрома и инвестиций

ТАСС, 26 сентября. Назначенному врио губернатора Нижегородской области Глебу Никитину предстоит решать проблемы автопромышленной отрасли в регионе, привлечения инвестиций и сохранения историко-культурных памятников. Такое мнение высказал ТАСС политолог, профессор Высшей школы экономики Сергей Кочеров.

Президент РФ Владимир Путин во вторник принял отставку Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона первого замглавы Минпромторга РФ Глеба Никитина. Шанцев возглавлял Нижегородскую область с августа 2005 года. 29 июня текущего года ему исполнилось 70 лет.

"Необходимо поддерживать предприятия, например завод "ГАЗ" [ныне группа ГАЗ, крупнейший автомобилестроительный холдинг России - прим. ТАСС], который некогда был самым прибыльным предприятием, то есть давал больше всего денег в бюджет, но в последние годы завод захирел. Сейчас поступило предложение наладить выпуск новой "Волги", которая не выпускается с 90-х, думаю, эту инициативу мог бы поддержать Никитин", - сказал Кочеров.

Также перед врио губернатора, по словам эксперта, стоит задача придания нового импульса социально-экономической жизни региона, для чего необходимо привлекать в регион инвестиции.

"Очевидно, что инвестиции можно привлечь только в ту область, где развита инфраструктура. При Шанцеве началась эта работа: открылся новый аэропорт, начался ремонт железнодорожного вокзала - это своего рода лицо города, началось строительство объездной дороги вокруг Нижнего Новгорода. Новому главе необходимо будет завершить эти проекты, ведь если не будет транспорта, сложнее будет привлекать инвестиции", - уверен Никитин.

Еще одна проблема, которую, по мнению эксперта, придется решать Никитину - сохранение историко-культурных памятников.

"Многие жители недовольны деятельностью городских властей, многие здания, представляющие собой историко-культурную ценность, за последние годы прекратили свое существование. Поддержание и сохранность культурных памятников помогли бы, например, развивать такое направление, как туризм", - считает эксперт.

Валерий Павлинович Шанцев родился 29 июня 1947 года в селе Сусанино Костромской области. С 1996 по 2005 годы занимал пост вице-мэра Москвы, в августе 2005 года возглавил Нижегородскую область, сменив на посту губернатора Геннадия Ходырева. 17 июня 2010 года Законодательное собрание Нижегородской области вновь утвердило Шанцева в должности главы региона. 14 сентября 2014 года Шанцев победил на выборах губернатора Нижегородской области, набрав 86,93% голосов избирателей (был выдвинут партией "Единая Россия"), 24 сентября 2014 года он официально вступил в должность.