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Делегация РФ напомнила в Совете ООН по правам человека, что Крым - это часть России

Политика
26 сентября, 19:05 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков

Представитель делегации на сессии СПЧ Наталья Золотова отметила, что Крым и Севастополь стали частью РФ в полном соответствии с международным правом

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ЖЕНЕВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Делегация России напомнила участникам проходящей в Женеве сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), что Крым - это часть Российской Федерации. Представитель делегации Наталья Золотова, выступая во вторник на сессии, заявила о неправомерности рассмотрения правозащитной ситуации в Республике Крым и Севастополе в рамках диалога в СПЧ по другой стране - Украине.

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Касаясь представленного на сессии Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) доклада по Крыму, дипломат подчеркнула, что резолюции 68/262 и 71/201 Генеральной Ассамблеи ООН, в соответствии с которыми он готовился, "носят заказной политический характер". "Более двух третей членов ООН, - напомнила Золотова, - не поддержало эти конфронтационные политизированные инициативы. Россия также их не признает".

"Вновь напоминаем, что по итогам суверенного волеизъявления населения Крым и Севастополь стали частью Российской Федерации в полном соответствии с международным правом", - сказала представитель делегации РФ. Она подчеркнула, что все обязательства России по основным международным договорам в сфере прав человека распространяются на всю ее территорию, включая Республику Крым и город федерального значения Севастополь. "Исходя из этого, считаем неправомерным рассматривать правозащитную ситуацию в России в ходе диалога по другой стране - Украине", - констатировала Золотова. Дипломат призвала УВКПЧ "не манипулировать фактами, пытаясь замолчать совершаемые властями в Киеве нарушения, и не использовать информацию из непроверенных источников", подчеркнув, что "это подрывает доверие к УВКПЧ и к ООН в целом".

Представляя во вторник на сессии доклад по Крыму, заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Кейт Гилмор заявила, что УВКПЧ "задокументировал серьезные нарушения прав человека" в Крыму со стороны государственных агентов Российской Федерации, включая "пытки, плохое обращение, насильственные исчезновения, произвольные аресты и задержания". Вместе с тем, как следует из этого доклада, опубликованного в Женеве в понедельник, ни в Республике Крым, ни в Севастополе представители УВКПЧ не присутствуют, а собирали они свои сведения посредством дистанционного мониторинга с "материковой" территории Украины и через опросы.

Историческое решение

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса жителей. За воссоединение проголосовали 96,7 и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта этот документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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