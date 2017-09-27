Вице-спикер Заксобрания: красноярский губернатор объявил об отставке

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КРАСНОЯРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский в среду провел закрытую встречу с кабинетом министров и другими сотрудниками правительства региона, на которой объявил о своей отставке.
Об этом сообщил вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко.
"Я ухожу и даже уезжаю", - привел он слова Толоконского в сообщении на своей странице в Instagram.
"Я не бросал никогда начатые дела. Сейчас есть сожаление, что не все проекты реализованы до конца. Но я всегда был за обновление… Мы многое сделали вместе, и я за это вам всем благодарен", - отметил Толоконский.
По его словам, он уходит с поста губернатора без предложения о будущей работе: "Я не первый раз прощаюсь с коллегами, обычно всегда был мыслями уже в новой работе. Сегодня это не так", - привел слова Толоконского вице-спикер краевого парламента.
Толоконский сейчас: "Я ухожу. И даже уезжаю." Говорит, волнуясь. Это очень чувствуется. "Я не бросал никогда начатые дела. Сейчас есть сожаление, что не все проекты реализованы до конца. Но я всегда был за обновление". В зале - члены правительства, депутаты, руководители органов госвласти в крае. "Мы многое сделали вместе, и я за это вам всем благодарен". Он напомнил основные вехи - рост бюджета за 3 года на 40%, подготовку к Универсиаде, разработку стратегии развития края, обновление социального законодательства... "Я не первый раз прощаюсь с коллегами, обычно всегда был мыслями уже в новой работе. Сегодня это не так". "Извиняюсь, если кого-то обидел. Я бываю вспыльчив, но работал с любовью всегда. И если не хватило всем душевного тепла - извините". Достойное выступление сильного политика. #красноярскийкрай #толоконский #отставка