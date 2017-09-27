Эксперт: значимых провалов у Толоконского на посту губернатора Красноярского края не было

КРАСНОЯРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Значимых провалов у губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, который в среду объявил о своей отставке на встрече с региональными министрами, депутатами и сотрудниками аппарата, не было, если не считать истории с повышением зарплат депутатов, считает красноярский политолог Александр Чернявский.

"Видимых значимых провалов у губернатора Красноярского края Виктора Толоконского не было. Единственный крупный скандал был с повышением зарплат депутатов Заксобрания края, произошедший этим летом", - сказал Чернявский ТАСС. Политолог отметил, что отставка Толоконского вряд ли связана с этим скандалом. "Если бы это было связано, то отставка состоялась бы летом", - сказал эксперт.

Как сообщалось ранее, в начале июля Заксобрания края принял закон о повышении заработной платы депутатам, министрам и лицам, занимающим госдолжности, с нынешних 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Губернатор региона Виктор Толоконский подписал это решение. Через месяц краевой парламент отменил его.

Виктор Толоконский родился в 1953 году в Новосибирске. С 1993 по 2000 годы был мэром Новосибирска. 9 января 2000 г. избран главой администрации, губернатором Новосибирской области (более 42% голосов). Переизбран 7 декабря 2003 года (57,57%). 12 июля 2007 г. его кандидатура была утверждена Новосибирским областным Советом депутатов по представлению президента РФ Владимира Путина. Занимал пост до сентября 2010 года.

С 9 сентября 2010 г. по 12 мая 2014 г. Толоконский занимал пост полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе. 12 мая 2014 г. указом президента РФ был назначен врио губернатора Красноярского края.

14 сентября 2014 г. Толоконский одержал победу на выборах губернатора Красноярского края. За него проголосовали 63,28 % избирателей, его ближайший соперник председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Законодательного собрания края Валерий Сергиенко набрал 14,2%.