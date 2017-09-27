Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: значимых провалов у Толоконского на посту губернатора Красноярского края не было

Политика
27 сентября, 11:45 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 27, сентября. /ТАСС

Единственный крупный скандал был с повышением зарплат депутатов Заксобрания региона, произошедший летом, считает политолог Александр Чернявский

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Значимых провалов у губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, который в среду объявил о своей отставке на встрече с региональными министрами, депутатами и сотрудниками аппарата, не было, если не считать истории с повышением зарплат депутатов, считает красноярский политолог Александр Чернявский.

"Видимых значимых провалов у губернатора Красноярского края Виктора Толоконского не было. Единственный крупный скандал был с повышением зарплат депутатов Заксобрания края, произошедший этим летом", - сказал Чернявский ТАСС. Политолог отметил, что отставка Толоконского вряд ли связана с этим скандалом. "Если бы это было связано, то отставка состоялась бы летом", - сказал эксперт.

Как сообщалось ранее, в начале июля Заксобрания края принял закон о повышении заработной платы депутатам, министрам и лицам, занимающим госдолжности, с нынешних 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Губернатор региона Виктор Толоконский подписал это решение. Через месяц краевой парламент отменил его.

Виктор Толоконский родился в 1953 году в Новосибирске. С 1993 по 2000 годы был мэром Новосибирска. 9 января 2000 г. избран главой администрации, губернатором Новосибирской области (более 42% голосов). Переизбран 7 декабря 2003 года (57,57%). 12 июля 2007 г. его кандидатура была утверждена Новосибирским областным Советом депутатов по представлению президента РФ Владимира Путина. Занимал пост до сентября 2010 года.

С 9 сентября 2010 г. по 12 мая 2014 г. Толоконский занимал пост полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе. 12 мая 2014 г. указом президента РФ был назначен врио губернатора Красноярского края.

14 сентября 2014 г. Толоконский одержал победу на выборах губернатора Красноярского края. За него проголосовали 63,28 % избирателей, его ближайший соперник председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Законодательного собрания края Валерий Сергиенко набрал 14,2%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отставки и назначения Отставки губернаторов
Страны
Россия
Персоны
Толоконский, Виктор Александрович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава Дагестана заявил, что собирается подать в отставку
2
Кремль не подтвердил и не опроверг сообщения об отставке Толоконского
3
Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсию
4
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
5
Первый этап разработки самоходного артиллерийского орудия "Лотос" завершится в сентябре
6
Госдума назвала этноцидом русского народа реформу образования на Украине
7
Лондон крайне разочарован решением США по Bombardier
Темы дня
Новости партнеров
Реклама