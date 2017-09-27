ЦИК РФ предложил Мидхата Шагиахметова на должность главы избиркома Татарстана

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия РФ на своем заседании приняла решение предложить на должность председателя Центральной избирательной комиссии Татарстана Мидхата Шагиахметова.
"Предложить Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан кандидатуру Шагиахметова Мидхата Рафкатовича..., члена Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан с правом решающего голоса, для избрания его на должность председателя Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан", - говорится в решении, за принятие которого проголосовали члены ЦИК РФ.
"Надеюсь, коллеги по комиссии поддержит вашу кандидатуру, желаю вам не повторять ошибок ваших предшественников", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова, обращаясь к кандидату.