Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии

Политика
28 сентября, 0:08 UTC+3 МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что глава государства отправляется с рабочим визитом в Анкару

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отправляется с рабочим визитом в Анкару, где встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, одной из тем предстоящих переговоров станет ситуация в Сирии.

Смотрите также

Международные усилия по урегулированию конфликта в Сирии. Досье

Песков особо подчеркнул, что визит Путина в Анкару имеет исключительно прагматические цели. "Россия и Турция - это страны, которые находятся в состоянии очень тесного взаимодействия, будь то торгово-экономическое сотрудничество, инвестиционное сотрудничество, сотрудничество в области ВТС, в области культуры, в осуществлении мегапроектов, - сказал он. - Кроме того, это страны, которые взаимодействуют в вопросах обеспечения региональной безопасности, в том числе в Сирии". Представитель Кремля добавил, что в рамках визита "по всем этим вопросам будет произведена сверка часов".

Со своей стороны турецкий лидер также сообщил на бизнес-форуме Bloomberg в США, трансляция которого велась телеканалом A Haber, что сирийский вопрос вновь будет в повестке дня. "В четверг мы проведем встречу и за ужином обсудим ситуацию в Идлибе", - отметил Эрдоган.

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго- западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.

Вопрос о независимости Иракского Курдистана

В ходе телефонного разговора, который лидеры двух государств провели 25 сентября, обсуждался завершившийся в Астане очередной раунд переговоров по Сирии, а также референдум о независимости Иракского Курдистана. "Тема, действительно, затрагивалась в ходе телефонных разговоров", - подтвердил Песков, отвечая на вопрос, обсуждал ли Путин с президентами Турции и Ирана вопрос о референдуме в Иракском Курдистане. При этом Песков не стал раскрывать детали разговоров.

Смотрите также
Город Эрбиль в преддверии референдума о независимости Иракского Курдистана

Ненужный референдум: почему весь мир выступает против независимости Иракского Курдистана

"В данном случае позиция России не претерпела каких- либо изменений: мы по-прежнему считаем, что сохранение территориальной и политической целостности государств чрезвычайно важно для поддержания стабильности и безопасности в регионе, и для урегулирования тех критических проблем, которыми этот регионе [Ближний Восток] изобилует", - подчеркнул представитель Кремля.

В понедельник в Иракском Курдистане был проведен референдум о независимости автономии. Подсчет чуть более 280 тыс. из 3,3 млн (8,5%) поданных голосов показал, что 95% граждан сказали "да" независимости. Как заявил глава регионального правительства Нечирван Барзани, курдское руководство не намерено сразу провозглашать независимость, но готово к диалогу с правительством в Багдаде, а также с соседними странами.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района в составе Ирака, юридический статус которого закреплен в иракской конституции 2005 года. Он является областью расселения курдов на севере и северо- востоке страны.

Против проведения референдума ранее выступило центральное правительство Ирака, которое считает его неконституционным, а также Анкара и Тегеран, высказывающиеся за единство арабской страны. Неуместным на данном этапе референдум считают и в Вашингтоне и ряде европейских стран, так как он, по их убеждению, подрывает усилия по борьбе с терроризмом и региональную безопасность.

Взаимодействие с Афросоюзом

Также 28 сентября перед вылетом в Анкару Путин встретится с президентом Гвинейской Республики, действующим Председателем Африканского союза Альфой Конде, находящимся в России с официальным визитом по приглашению главы российского государства.

"В ходе переговоров запланировано обсуждение текущего состояния и перспектив развития российско-гвинейских отношений, вопросов взаимодействия России с Афросоюзом, а также актуальных международных и региональных проблем, прежде всего, на африканском континенте", - пояснили в Кремле.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии Референдум в Иракском Курдистане
Персоны
Конде, Альфа Эрдоган, Реджеп Тайип Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Ирак Сирия Гвинея Турция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гончаренко: первый гол "Манчестер Юнайтед" развалил игру футболистов ЦСКА
2
Александр Емельяненко победил нокаутом в своем первом бою за три года
3
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
4
Глава МИД Сирии заявил, что Россия не нуждается в военной базе в Дейр-эз-Зоре
5
Таксопарк предлагал потерпевшей пассажирке "Яндекс.Такси" урегулировать спор мирно
6
Взрывы на складе боеприпасов под Винницей прекратились
7
Стивен Сигал назвал глупцами тех, кто верит во вмешательство России в выборы в США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама