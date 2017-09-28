Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отправляется с рабочим визитом в Анкару, где встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, одной из тем предстоящих переговоров станет ситуация в Сирии.

Песков особо подчеркнул, что визит Путина в Анкару имеет исключительно прагматические цели. "Россия и Турция - это страны, которые находятся в состоянии очень тесного взаимодействия, будь то торгово-экономическое сотрудничество, инвестиционное сотрудничество, сотрудничество в области ВТС, в области культуры, в осуществлении мегапроектов, - сказал он. - Кроме того, это страны, которые взаимодействуют в вопросах обеспечения региональной безопасности, в том числе в Сирии". Представитель Кремля добавил, что в рамках визита "по всем этим вопросам будет произведена сверка часов".

Со своей стороны турецкий лидер также сообщил на бизнес-форуме Bloomberg в США, трансляция которого велась телеканалом A Haber, что сирийский вопрос вновь будет в повестке дня. "В четверг мы проведем встречу и за ужином обсудим ситуацию в Идлибе", - отметил Эрдоган.

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго- западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.

Вопрос о независимости Иракского Курдистана

В ходе телефонного разговора, который лидеры двух государств провели 25 сентября, обсуждался завершившийся в Астане очередной раунд переговоров по Сирии, а также референдум о независимости Иракского Курдистана. "Тема, действительно, затрагивалась в ходе телефонных разговоров", - подтвердил Песков, отвечая на вопрос, обсуждал ли Путин с президентами Турции и Ирана вопрос о референдуме в Иракском Курдистане. При этом Песков не стал раскрывать детали разговоров.

"В данном случае позиция России не претерпела каких- либо изменений: мы по-прежнему считаем, что сохранение территориальной и политической целостности государств чрезвычайно важно для поддержания стабильности и безопасности в регионе, и для урегулирования тех критических проблем, которыми этот регионе [Ближний Восток] изобилует", - подчеркнул представитель Кремля.

В понедельник в Иракском Курдистане был проведен референдум о независимости автономии. Подсчет чуть более 280 тыс. из 3,3 млн (8,5%) поданных голосов показал, что 95% граждан сказали "да" независимости. Как заявил глава регионального правительства Нечирван Барзани, курдское руководство не намерено сразу провозглашать независимость, но готово к диалогу с правительством в Багдаде, а также с соседними странами.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района в составе Ирака, юридический статус которого закреплен в иракской конституции 2005 года. Он является областью расселения курдов на севере и северо- востоке страны.

Против проведения референдума ранее выступило центральное правительство Ирака, которое считает его неконституционным, а также Анкара и Тегеран, высказывающиеся за единство арабской страны. Неуместным на данном этапе референдум считают и в Вашингтоне и ряде европейских стран, так как он, по их убеждению, подрывает усилия по борьбе с терроризмом и региональную безопасность.

Взаимодействие с Афросоюзом

Также 28 сентября перед вылетом в Анкару Путин встретится с президентом Гвинейской Республики, действующим Председателем Африканского союза Альфой Конде, находящимся в России с официальным визитом по приглашению главы российского государства.

"В ходе переговоров запланировано обсуждение текущего состояния и перспектив развития российско-гвинейских отношений, вопросов взаимодействия России с Афросоюзом, а также актуальных международных и региональных проблем, прежде всего, на африканском континенте", - пояснили в Кремле.