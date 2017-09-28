Пушков: отказ Киева от закона об особом статусе Донбасса поставит крест на миссии ООН

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Отказ Киева продлевать действие закона об особом статусе Донбасса автоматически поставит точку на дальнейшем обсуждении вопроса о направлении в регион миссии ООН. Такую точку зрения высказал в четверг член комитета СФ по обороне и безопасности Алексей Пушков.

"Отказ от этого закона уничтожает основу для обсуждения вопроса о миссии ООН в Донбассе, - заявил он, выступая на заседании Комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины. - Идея о миссии ООН непосредственно связана с выполнением минских соглашений, является продолжением минских соглашений и может быть реализована только на основе минских соглашений".

Пушков напомнил, что именно в этом ключе вопрос обсуждался между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. "Они исходили именно из того, что минские соглашения действуют, - подчеркнул сенатор. - Если же минские соглашения (в результате отказа продлевать закон об особом статусе - прим. ТАСС) Киевом де-факто отбрасываются, то де-факто Киевом отбрасывается и основания для отправки миссии ООН в Донбасс".

Пушков выразил уверенность, что киевские власти, тем не менее, не намерены принимать новый закон или продлевать действие нынешнего. "Уповать на какой-то рационализм бессмысленно, - сказал он. - У Киева другая повестка дня, она состоит в усугублении националистического начала в украинской политике. Доказательством этому служит закон об образовании, который сталкивает Украину с Венгрией, Румынией, частично с Польшей и Болгарией. Это показывает нам направление логики движения украинского государства. Ставка делается на то, чтобы усилить прифронтовой статус страны как государства, враждующего с Россией, и это является своего рода индульгенцией на националистическую деградацию Украины, дальнейшее развитие страны по ультранационалистическому пути".

Отметив еще раз, что закон об особом статусе Донбасса является системообразующим для минских соглашений, сенатор высказал уверенность в том, что отказ от него является "миной под весь мирный процесс, под любые перспективы политического урегулирования".

"Это ведет на деле к замораживанию ситуации, - продолжал Пушков. - Часто обвиняют Россию в этом, на самом дела, отказываясь от закона, Киев ведет дело к долгой заморозке кризиса на востоке Украины".

"Нам нужно четко сказать и нашим западным партнерам, что без этого закона урегулирование на базе минских соглашений невозможно. Этот тезис нам следует продвигать на всех международных площадках, включая ООН, ОБСЕ и двусторонние форматы", - подчеркнул Алексей Пушков.

Согласно минским соглашением, Киев должен был ввести в действие закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Он был принят в октябре 2014 года сроком на три года, однако на практике так и не стал действовать. В марте 2015 года президент Украины Петр Порошенко вопреки минским соглашениям без согласования с представителями Донбасса внес в данный закон поправки, которые фактически заблокировали действие документа. 18 октября нынешнего года трехлетний срок действия закона истекает.