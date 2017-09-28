Лавров 6 октября посетит Казахстан с официальным визитом

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит 6 октября Казахстан с официальным визитом, в ходе которого рассмотрит вопросы стратегического партнерства двух стран. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит 6 октября Казахстан с официальным визитом. Визит приурочен к 25-летию установления дипотношений, - сказала Захарова. - Главы внешнеполитических ведомств двух стран рассмотрят актуальные вопросы стратегического партнерства. Сергей Лавров также примет участие в четвертом форуме выпускников МГИМО".