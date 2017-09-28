ЦИК РФ: основные изменения избирательного законодательства будут после выборов президента

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Основные изменения избирательного законодательства ожидаются после президентских выборов, которые должны пройти в марте 2018 года. Об этом заявила в четверг глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова на круглом столе в ЦИК.
"Необходимо привести избирательное законодательство к единой логике, чтобы оно отвечало запросам [общества], чтобы было простым и понятным. Основная работа пойдет уже после президентских выборов - это естественно", - сказала она.
"Но сейчас те самые острые проблемы, которые мы сегодня обсуждаем, требуют определенности до выборов [президента РФ]", - добавила она.
В рамках проходящего в ЦИК РФ круглого стола члены ЦИК, представители политических партий и эксперты обсуждают вопросы муниципального фильтра, изменения порядка голосования избирателями по месту их фактического нахождения, а также проблемы применения видеонаблюдения на избирательных участках.