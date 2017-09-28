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ЦИК РФ: основные изменения избирательного законодательства будут после выборов президента

Политика
28 сентября, 17:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

По словам Эллы Памфиловой, законодательство необходимо привести к единой логике, чтобы оно отвечало запросам общества, "было простым и понятным"

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Основные изменения избирательного законодательства ожидаются после президентских выборов, которые должны пройти в марте 2018 года. Об этом заявила в четверг глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова на круглом столе в ЦИК.

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"Необходимо привести избирательное законодательство к единой логике, чтобы оно отвечало запросам [общества], чтобы было простым и понятным. Основная работа пойдет уже после президентских выборов - это естественно", - сказала она.

"Но сейчас те самые острые проблемы, которые мы сегодня обсуждаем, требуют определенности до выборов [президента РФ]", - добавила она.

В рамках проходящего в ЦИК РФ круглого стола члены ЦИК, представители политических партий и эксперты обсуждают вопросы муниципального фильтра, изменения порядка голосования избирателями по месту их фактического нахождения, а также проблемы применения видеонаблюдения на избирательных участках.

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Персоны
Памфилова, Элла Александровна
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