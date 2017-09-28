Псковские депутаты не поддержали отмену муниципального фильтра на выборах губернатора

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Псковское областное собрание депутатов не поддержало инициативу регионального отделения партии "Яблоко" об отмене обязательного сбора подписей на выборах губернатора для представителей парламентских партий. Решение было принято большинством голосов на заседании регионального парламента в четверг.

"За инициативу Льва Шлосберга (лидера фракции "Яблока" - прим. ТАСС) проголосовали девять [депутатов], против - 24, воздержались - трое", - сказал спикер Псковского областного собрания Александр Котов по итогам голосования.

Ранее, на сессии парламента в четверг, Шлосберг предложил обратиться в Государственную думу с законодательной инициативой о выдвижении кандидатов в губернаторы от парламентских партий без получения поддержки депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований.

На выборах губернатора Псковской области в 2015 году сам Шлосберг не смог пройти "муниципальный фильтр", ему не хватило восьми подписей.