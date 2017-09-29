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Дипломаты РФ и КНДР проведут в Москве консультации по ситуации на Корейском полуострове

Политика
29 сентября, 0:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Москва надеется, что руководство КНДР будет проявлять стремление к урегулированию проблем Корейского полуострова политико-дипломатическим путем

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров проведет в пятницу консультации с руководителем отдела американских отношений дипведомства КНДР Чо Сон Ху. Северокорейский эмиссар прибыла в российскую столицу 28 сентября.

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Главной темой переговоров станет ситуация на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

Обстановка в регионе обострилась в последние месяцы из-за развития Пхеньяном ракетно-ядерной программы. Эпицентром напряженности стали американо-северокорейские отношения, стороны регулярно обмениваются воинственными заявлениями вплоть до угроз применения силы.

Как заявил ранее Бурмистров, в Москве рассчитывают, что в нынешней ситуации руководство КНДР "будет проявлять мудрость и стремление к урегулированию всех проблем Корейского полуострова политико-дипломатическим путем". "Россия готова к самому тесному диалогу с КНДР в интересах урегулирования всех проблем Корейского полуострова, решение которых является важнейшей предпосылкой нормализации ситуации в Северо-Восточной Азии", - сказал дипломат.

Остановить эскалацию

В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты.

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СБ ООН 12 сентября принял резолюцию с санкциями, которая включает запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в КНДР газовых конденсатов. Документ также предусматривает ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тыс. баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 года и последующих лет.

В Вашингтоне настаивают на дополнительных мерах, при этом обвиняют Москву и Пекин в недостаточном воздействии на Пхеньян. Российская сторона исходит из того, что санкционный инструментарий себя исчерпывает. В качестве альтернативы предлагается российско-китайская дорожная карта, предусматривающая двойной мораторий - на ракетно-ядерную активность КНДР и военные маневры США и союзников в регионе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в общих прениях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отметил, что "неприемлемо молча смотреть на ракетные авантюры КНДР, но также неприемлемо развязывать войну на Корейском полуострове". По его словам, "надо остудить горячие головы, надо все-таки понять, что нужна пауза, нужны какие-то контакты". При этом Лавров отметил, что "если есть желающие посредничать", то он "это активно бы приветствовал".

Гарантии для Пхеньяна

По словам директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаила Ульянова, необходимо предоставить КНДР гарантии безопасности.

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"Северокорейцы, похоже, пришли к выводу, что самым надежным средством обеспечения безопасности для них является обладание ядерным оружием и соответствующими ракетами, - отметил Ульянов. - Они реально опасаются нападения со стороны некоторых стран. В этой ситуации необходимо искать какие-то устраивающие Пхеньян гарантии безопасности. Это можно сделать только политико-дипломатическим путем".

"Пхеньян беспокоится за свою безопасность, он видел, что произошло с Муаммаром Каддафи (глава Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии, в 2011 году свергнут и убит повстанцами в ходе гражданской войны - прим. ТАСС), видел заявления о намерении разрушить иранскую ядерную сделку, - сказал Ульянов. - Естественно, все в мире взаимосвязано. Наконец, эти маневры (американские и южнокорейские - прим. ТАСС), неизвестно ради чего проводящиеся рядом с берегами Северной Кореи для того, чтобы подразнить и спровоцировать Пхеньян на какие-то нелепые действия".

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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