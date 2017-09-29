Госдума направит миссию наблюдателей на выборы президента Киргизии

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Госдума направит мониторинговую миссию по наблюдению за выборами президента Киргизии. Об этом в пятницу заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с премьер-министром республики Сапаром Исаковым.
"Мы обязательно сформируем мониторинговую группу, и она будет представлена всеми политическими фракциями Государственной думы", - пообещал спикер нижней палаты российского парламента.
Вопрос о направлении миссии наблюдателей поднял премьер Исаков. "Мы стоим на пороге президентских выборов. Они будут 15 октября [2017 года] … Я хотел бы выразить надежду, что российская сторона примет активное участие в мониторинге за ходом подготовки и проведения предстоящих президентских выборов", - сказал он.
Исаков находится в России с официальным визитом 29-30 сентября. Это его первый зарубежный визит в качестве главы правительства Киргизии после назначения на этот пост 26 августа 2017 года (ранее он являлся руководителем аппарата президента республики). К тому же это и первый официальный визит в РФ главы правительства этой страны - прежде все визиты на этом уровне носили рабочий характер, сообщила накануне пресс-служба киргизского кабинета министров. Как ожидается, в пятницу Исакова примет председатель правительства России Дмитрий Медведев.