Лавров: доверительный диалог президентов РФ и Сербии развивает сотрудничество двух стран

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Развитию сотрудничества России и Сербии во всех областях способствует доверительный диалог, который установился между президентами двух стран. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем.

"Наши отношения развиваются по восходящей на всех направлениях, - сказал российский министр. - Наши президенты в регулярном контакте, и доверительный диалог, который между ними установился, помогает развивать сотрудничество во всех областях".

Лавров напомнил, что на прошлой неделе на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем. "Он подтвердил договоренности, достигнутые на высшем уровне, и мы констатировали, что все эти договоренности воплощаются в жизнь", - заметил он.

Глава МИД РФ также приветствовал работу межправительственной российско-сербской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которую с сербской стороны возглавляет Дачич: "Ее работа весьма результативна, торговый оборот устойчиво растет".

"У нас в следующем году будут юбилейные даты, связанные с событиями Второй мировой войны, мы тоже будем их вместе отмечать", - продолжил глава российского дипведомства.

Министр подчеркнул, что Москва и Белград также тесно сотрудничают в ООН. "У нас все развивается правильно, посмотрим сегодня, что еще можно сделать", - добавил он.