Александр Усс намерен участвовать в выборах главы Красноярского края осенью 2018 года

КРАСНОЯРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края 62-летний Александр Усс намерен участвовать в выборах главы региона, которые пройдут осенью 2018 года. Об этом он сообщил журналистам в субботу.

"На выборы губернатора я, безусловно, пойду. Надеюсь, я пришел надолго, но решать будет президент страны и красноярцы", - подчеркнул Усс.

При этом он подчеркнул, что на своем новом посту не будет работать исключительно на свою предвыборную кампанию. "Я намерен работать не на предвыборную кампанию, кому мне что доказывать, меня в крае и так знают, а на результат", - отметил Усс, добавив, что в предстоящий год предстоит многое сделать.

В пятницу президент России Владимир Путин принял отставку 64-летнего губернатора края Виктора Толоконского и назначил исполнять обязанности главы региона Александра Усса, до этого около 20 лет занимавшего должность председателя регионального парламента.