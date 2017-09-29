Главы пяти субъектов РФ ушли в отставку, работа президента с регионами будет продолжена

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. На этой неделе в отставку ушли руководители пяти субъектов РФ - Нижегородской и Самарской областей, Ненецкого автономного округа, Красноярского края и Дагестана. Причем если в первых четырех регионах были назначены врио руководителей, то по Дагестану Кремль пока не объявил своего решения.

Все пять глав регионов написали прошения об отставке по собственному желанию. При этом только экс-глава Самарской области 66-летний Николай Меркушкин уже определился с новым местом работы - он был назначен специальным представителем президента РФ по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. О переходе на другую работу заявил также экс-глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин (43 года), однако более подробно свои планы не раскрыл.

Бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский (64 года) сообщил, что уходит с поста губернатора без предложения о будущей работе. Экс-глава Нижегородской области Валерий Шанцев заявил, что у него есть предложения относительно работы, несмотря на то, что в этом году ему исполнилось 70 лет - "первое - сенатором в Совет Федерации, а второе - в какую-нибудь госкорпорацию".

На возраст сослался и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, которому исполнился 71 год. При этом он отметил, что "республика находится на подъеме, она выведена из тяжелейшего кризиса". После ухода в отставку он планирует заниматься научной и общественной деятельностью, вопросами просвещения и культуры.

Отставки в разных стилях

Отставки глав регионов на этой неделе происходили по-разному. Об уходе Меркушкина, Шанцева и Кошина Кремль сообщил, сразу назвав имена врио губернаторов.

Информация о том, что со своего поста уходит руководитель Красноярского края, пришла 27 сентября из Instagram. "Я ухожу и даже уезжаю", - привел слова Толоконского на своей странице в этой соцсети вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко. Официальное сообщение на сайте Кремля о том, что президент РФ Владимир Путин принял отставку Толоконского, появилось лишь 29 сентября, позже появилось сообщение о назначении врио главы региона.

Абдулатипов о намерении подать в отставку сообщил 27 сентября в интервью радиостанции "Говорит Москва". По словам главы Дагестана, президент России и глава администрации поблагодарили его за работу, а он предложил им кандидатуры преемника. 28 сентября на заседании Народного собрания республики он поблагодарил сотрудников парламента и жителей региона за совместную работу. Однако до настоящего времени официального сообщения на сайте Кремля ни об отставке главы Дагестана, ни о его преемнике не было.

"Омоложение" и примирение

Обращает на себя внимание тот факт, что трое из четырех официально назначенных врио глав региона не достигли еще 50 лет - врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин (40 лет), врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров (47 лет), врио губернатора Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский (38 лет). Из этого ряда выбивается лишь врио губернатора Красноярского края 62-летний Александр Усс.

Комментируя отставку Шанцева и назначение Никитина, руководитель Нижегородского филиала "Фонда развития гражданского общества" Евгений Семенов отметил, что это "связано с общим трендом, который наблюдается в стране - это тренд на обновление политических и управленческих элит". Он добавил, что "в регионе существовала проблема внутриэлитных конфликтов", выразив надежду, что новому руководству Нижегородской области удастся "прийти к консенсусу в межэлитных отношениях".

Политолог Андрей Колядин отметил ТАСС наличие противоречий с региональными элитами и у Меркушкина и Шанцева, пояснив, что "если это не так страшно в ходе обычной финансово-хозяйственной деятельности региона, то в ходе предвыборной борьбы в рамках президентской кампании это может нанести достаточно серьезный ущерб", "поэтому и по Шанцеву, и по Меркушкину были приняты такие решения". Глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин считает, что причиной ухода Меркушкина с должности губернатора Самарской области стала совокупность факторов, один их которых - "несовременные методы управления".

Объединение политических и экономических элит Красноярского края станут первоочередными задачами врио губернатора края Усса, считает вице-спикер Заксобрания края Клешко, с ним согласен и глава ФоРГО. Основной целью обновления губернаторского корпуса, по его мнению, является "повышение качества управления в новых политических, экономических и законодательных условиях". Эксперт отметил, что "губернатор должен обладать тремя качествами: должен быть политическим лидером, способным представить программу, победить на выборах и объединить региональную элиту, иметь опыт хозяйственного управления и быть хорошим лоббистом", добавив, что Усс обладает необходимыми качествами для управления регионом.

Преемнику Абдулатипова на посту главы Дагестана необходимо будет уделить внимание малому бизнесу в аграрной сфере и поддержке крестьянско-фермерских хозяйств, отметил ТАСС член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Заур Аскендеров. Он также обратил внимание на положительные изменения в регионе при Абдулатипове - "удалось достичь обновления и "обеления" экономики, вывести часть бизнеса из тени, начать реализацию ряда приоритетных проектов, повысить инвестиционную активность в республике".

Отставка Кошина связана с общим трендом по стране на обновление элиты и, возможно, вызвана проблемами с бюджетом региона на фоне падения цен на нефть, повлекшими непопулярные решения, считает сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в НАО, бывший уполномоченный по защите прав предпринимателей в округе Валерий Чупров.

Дальнейшие отставки не исключены

Президент России продолжает заниматься региональными вопросами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС о планах по дальнейшей ротации губернаторского состава.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о том, что рада отставкам некоторых руководителей регионов РФ, после того, как прошла информация об отставках Нижегородской и Самарской областей, а также Красноярского края . "Надеюсь, что в этом есть и доля нашей работы большой. Это те регионы, к которым у нас были претензии по выборам", - заявила она. Однако Памфилова не уточнила, отставку каких именно губернаторов имеет в виду.

Как сообщили в ЦИК, выборы губернаторов в регионах, где прошли досрочные отставки, должны состояться в единый день голосования в сентябре 2018 года. По словам члена ЦИК РФ Евгения Шевченко, совмещение выборов губернаторов с президентскими, которые запланированы на март 2018 года, "невозможно в силу закона".