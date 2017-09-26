Эксперт: отставка Шанцева стала результатом общего тренда на обновление кадров

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ТАСС, 26 сентября. Отставка Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области связана с общим трендом на обновление политической и управленческой элиты в стране. Об этом ТАСС рассказал руководитель Нижегородского филиала "Фонд развития гражданского общества" Евгений Семенов.
Президент РФ Владимир Путин во вторник принял отставку Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона первого замглавы Минпромторга РФ Глеба Никитина. Шанцев возглавлял Нижегородскую область с августа 2005 года. 29 июня текущего года ему исполнилось 70 лет.
"Отставка, на мой взгляд, связана с общим трендом, который наблюдается в стране, это тренд на обновление политических и управленческих элит. Самое важное, что этот процесс полностью отвечает запросам общества на обновление..., об этом свидетельствует высокий уровень электоральной поддержки новых губернаторов, которые были представлены президентом: они с успехом прошли избирательную кампанию", - сказал Семенов.
В качестве еще одного из факторов, повлиявших на отставку, эксперт назвал и многолетнее противостояние двух ветвей власти в регионе.
"В регионе существовала проблема внутриэлитных конфликтов, и губернатор был втянут в эти конфликты. Думаю, это один из факторов, который повлиял на принятие решения о замене управления в области", - отметил Семенов.
Ранее полпред президента РФ в ПФО (Поволжском федеральном округе) Михаил Бабич резко раскритиковал уровень взаимодействия властей Нижегородской области и Нижнего Новгорода. По его словам, это, "возможно, единственный регион, где на протяжении длительного периода времени... ситуация не просто не купируется, не меняется в лучшую сторону, она все время усугубляется".
По словам Бабича, "или исполнительная власть и законодательная - это единый коллектив, единомышленники, которые работают на общий результат, [или], если единомыслия нет, тогда ищут компромиссы. А здесь (в Нижегородской области - прим. ТАСС) постоянная война".
Семенов также выразил надежду, что новому руководству региона удастся "прийти к консенсусу в межэлитных отношениях".