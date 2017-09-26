Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: отставка Шанцева стала результатом общего тренда на обновление кадров

Политика
26 сентября, 15:55 UTC+3 ТАСС

Руководитель Нижегородского филиала "Фонд развития гражданского общества" Евгений Семенов отметил, что этот тренд "полностью отвечает запросам общества на обновление"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 26 сентября. Отставка Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области связана с общим трендом на обновление политической и управленческой элиты в стране. Об этом ТАСС рассказал руководитель Нижегородского филиала "Фонд развития гражданского общества" Евгений Семенов.

Смотрите также
Валерий Шанцев

Что сделал Валерий Шанцев на посту нижегородского губернатора

Президент РФ Владимир Путин во вторник принял отставку Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона первого замглавы Минпромторга РФ Глеба Никитина. Шанцев возглавлял Нижегородскую область с августа 2005 года. 29 июня текущего года ему исполнилось 70 лет.

"Отставка, на мой взгляд, связана с общим трендом, который наблюдается в стране, это тренд на обновление политических и управленческих элит. Самое важное, что этот процесс полностью отвечает запросам общества на обновление..., об этом свидетельствует высокий уровень электоральной поддержки новых губернаторов, которые были представлены президентом: они с успехом прошли избирательную кампанию", - сказал Семенов.

Противостояние во власти

В качестве еще одного из факторов, повлиявших на отставку, эксперт назвал и многолетнее противостояние двух ветвей власти в регионе.

"В регионе существовала проблема внутриэлитных конфликтов, и губернатор был втянут в эти конфликты. Думаю, это один из факторов, который повлиял на принятие решения о замене управления в области", - отметил Семенов.

Смотрите также

Биография врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина

Биография экс-губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева

Эксперт: отставка Меркушкина говорит о тренде на омоложение губернаторского состава

Ранее полпред президента РФ в ПФО (Поволжском федеральном округе) Михаил Бабич резко раскритиковал уровень взаимодействия властей Нижегородской области и Нижнего Новгорода. По его словам, это, "возможно, единственный регион, где на протяжении длительного периода времени... ситуация не просто не купируется, не меняется в лучшую сторону, она все время усугубляется".

По словам Бабича, "или исполнительная власть и законодательная - это единый коллектив, единомышленники, которые работают на общий результат, [или], если единомыслия нет, тогда ищут компромиссы. А здесь (в Нижегородской области - прим. ТАСС) постоянная война".

Семенов также выразил надежду, что новому руководству региона удастся "прийти к консенсусу в межэлитных отношениях".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Шанцев, Валерий Павлинович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов в Сирии
2
Итоги деятельности Шанцева на посту губернатора Нижегородской области. Досье
3
В Свердловской области на уроке умерла школьница
4
МИД Венгрии: Киев может забыть о европейском будущем Украины
5
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
6
Что сделал Валерий Шанцев на посту нижегородского губернатора
7
Биография врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
Темы дня
Новости партнеров
Реклама