Эксперт: отставка Шанцева стала результатом общего тренда на обновление кадров

ТАСС, 26 сентября. Отставка Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области связана с общим трендом на обновление политической и управленческой элиты в стране. Об этом ТАСС рассказал руководитель Нижегородского филиала "Фонд развития гражданского общества" Евгений Семенов.

Президент РФ Владимир Путин во вторник принял отставку Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона первого замглавы Минпромторга РФ Глеба Никитина. Шанцев возглавлял Нижегородскую область с августа 2005 года. 29 июня текущего года ему исполнилось 70 лет.

"Отставка, на мой взгляд, связана с общим трендом, который наблюдается в стране, это тренд на обновление политических и управленческих элит. Самое важное, что этот процесс полностью отвечает запросам общества на обновление..., об этом свидетельствует высокий уровень электоральной поддержки новых губернаторов, которые были представлены президентом: они с успехом прошли избирательную кампанию", - сказал Семенов.

Противостояние во власти

В качестве еще одного из факторов, повлиявших на отставку, эксперт назвал и многолетнее противостояние двух ветвей власти в регионе.

"В регионе существовала проблема внутриэлитных конфликтов, и губернатор был втянут в эти конфликты. Думаю, это один из факторов, который повлиял на принятие решения о замене управления в области", - отметил Семенов.

Ранее полпред президента РФ в ПФО (Поволжском федеральном округе) Михаил Бабич резко раскритиковал уровень взаимодействия властей Нижегородской области и Нижнего Новгорода. По его словам, это, "возможно, единственный регион, где на протяжении длительного периода времени... ситуация не просто не купируется, не меняется в лучшую сторону, она все время усугубляется".

По словам Бабича, "или исполнительная власть и законодательная - это единый коллектив, единомышленники, которые работают на общий результат, [или], если единомыслия нет, тогда ищут компромиссы. А здесь (в Нижегородской области - прим. ТАСС) постоянная война".

Семенов также выразил надежду, что новому руководству региона удастся "прийти к консенсусу в межэлитных отношениях".