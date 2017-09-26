Что сделал Валерий Шанцев на посту нижегородского губернатора

Валерий Шанцев возглавил Нижегородскую область в августе 2005 года, сменив на посту губернатора Геннадия Ходырева. До этого он был близким соратником Юрия Лужкова, работал вице-мэром Москвы и даже пережил в ходе избирательной кампании на эту должность покушение: в 1996 году в подъезде его жилого дома сработало взрывное устройство, в результате чего Шанцев получил более 140 осколочных ранений и ожог почти 50% тела. Заказчики и исполнители покушения тогда найдены не были.

Кандидатуру Шанцева президенту РФ Владимиру Путину предложил на тот момент полпред в Приволжском федеральном округе (ПФО) Сергей Кириенко. Через 5 лет, в 2010 году, региональный парламент снова утвердил Шанцева в должности губернатора по представлению президента РФ Дмитрия Медведева.

14 сентября 2014 года Шанцев победил на выборах губернатора Нижегородской области, набрав 86,93% голосов избирателей.

Шанцевские стройки

В Нижнем Новгороде за годы работы губернатором Шанцевым были построены и введены в эксплуатацию важные объекты, с которыми сейчас ассоциируется этот город. Например, метромост через Оку, по которому организовано движение и автомобилей, и поездов. Через этот мост метро пришло в Нагорную часть города — там появилась первая станция "Горьковская".

В феврале 2012 года начала работу канатная дорога, которую возвели над Волгой, — она соединила Нижний Новгород и город-спутник Нижнего Новгорода — Бор. Расстояние между этими городами по прямой через реку — 4 км, а по автодороге — 27 км. Канатка позволила разгрузить автомобильное движение по Борскому мосту. Она стала интересным туристическим объектом и вошла в "Книгу рекордов России" и "Книгу рекордов Европы" как единственная с пролетом над водной поверхностью 861,21 м.

Введение в эксплуатацию третьей очереди Южного обхода в 2016 году позволило вывести за пределы Нижнего Новгорода весь транзитный транспорт, идущий из Казани в Москву и обратно. Затем был открыт дублер Борского моста, на строительство которого был выделен самый большой транш, собранный системой "Платон", — 3,6 млрд рублей. Новые развязки и расширенные подъездные дороги сократили время в пути до получаса в часы пик с прежних двух-трех часов.

Нижний Новгород стал одним из городов-организаторов Чемпионата мира по футболу 2018 года. Программа подготовки региона к этому турниру стала одной из самых масштабных в стране. В нее вошло строительство около 50 объектов: уже введен в эксплуатацию новый аэропорт, готовы спортивная база и тренировочная площадка, идет строительство новой станции метро "Стрелка", продолжаются ремонтные работы на трех стадионах. На главном стадионе, который возвели в Нижнем Новгороде на месте слияния Оки и Волги, в октябре запланирован первый матч.

Летом 2015 года при участии Шанцева был разрешен вопрос с 30-летней историей — было решено отказаться от проекта по поднятию уровня воды на Чебоксарской ГЭС до 68-й отметки, чтобы решить проблемы судоходства на Волге на участке между Нижний Новгородом и Городцом.

Уровень водохранилища оставили на существующей 63-ей отметке. Как отмечали экологи, в результате подъема уровня воды в Волге затопленными или подтопленными оказались бы сотни тысяч гектаров земель на территории Нижегородской области, Республики Марий Эл, Чувашской Республики. Повышение уровня водохранилища отрицательно сказалось бы на качестве воды — замедление течения и снижение водообмена привело бы к ухудшению гидрохимического и санитарного состояния Волги.

Взамен Шанцев предложил построить низконапорный гидроузел в Балахнинском районе Нижегородской области, который бы позволил решить проблемы судоходства. В августе 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве Нижегородского низконапорного гидроузла на Волге стоимостью 43,5 млрд рублей.

"Здесь постоянная война"

Период работы Валерия Шанцева на посту губернатора запомнится нижегородцам не только большими стройками, но и противостоянием политических элит. Основными участниками конфликта являются сам Шанцев и экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин, занимающий сейчас пост вице-спикера областного Заксобрания.

В октябре 2015 года Сорокин сложил полномочия главы Нижнего Новгорода, заявив, что оставил пост из-за разногласий с губернатором по приватизации крупнейших городских предприятий. "К сожалению, после пяти лет совместной работы с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым в последние месяцы наметились серьезные разногласия, которые были связаны с моей оценкой деятельности бывшего главы городской администрации Олега Кондрашова и планов губернатора по приватизации важнейших городских предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность Нижнего Новгорода — "Водоканала" и "Теплоэнерго", — заявлял Сорокин.

Противостояние Шанцева и Сорокина достигло особого накала осенью 2016 года, когда Законодательное собрание Нижегородской области нового созыва начинало свою работу. Тогда из-за неявки ряда парламентариев (18 из 50) не удалось собрать кворум и избрать нового спикера. Шанцев призвал депутатов, устроивших демарш, сдать мандаты. Около двух десятков депутатов подписали письмо полпреду в ПФО Михаилу Бабичу, прокурору области Олегу Понасенко и начальнику УФСБ Сергею Старицыну, в котором пожаловались на губернатора, который якобы жестко лоббировал кандидатуру Евгения Лебедева на пост председателя Заксобрания.

В дело пришлось даже вмешиваться Михаилу Бабичу, который резко раскритиковал уровень взаимодействия властей Нижегородской области и Нижнего Новгорода. "Это действительно у нас, возможно, единственный регион, где на протяжении длительного периода времени, эта ситуация не просто не купируется, не меняется в лучшую сторону, она все время усугубляется. <…> Или исполнительная власть и законодательная это единый коллектив, единомышленники, которые работают на общий результат, если единомыслия нет, тогда ищут компромиссы. А здесь постоянная война ", — сказал Бабич.

Полпред сказал также, что команду губернатора хронически не устраивает руководство Нижнего Новгорода, состав которого неоднократно менялся. "Был Булавинов главой города… плохой. Хорошо, поменяли Булавинова. Стал Кондрашов главой города. Плохой оказался Кондрашов, хотя все говорили, что это тот самый менеджер, который спасет город, который его очистит, поднимет… Тем не менее Кондрашов тоже оказался не тем менеджером. И Сорокин оказался не тем менеджером. Сейчас новые менеджеры пришли — Карнилин с Беловым. Оказывается, это тоже не те менеджеры. Слушайте, но я уже полпредом пять лет и до меня столько же — и все не те менеджеры", — сказал он.

Дела чиновников

Громких коррупционных скандалов в годы Шанцева в Нижегородской области не случилось. Но уголовные дела в отношении региональных министров были. Как сообщал ТАСС, бывшего главу министерства развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области Дениса Лабузу суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно за организацию незаконной миграции и злоупотребление должностными полномочиями.

Лабуза, будучи министром, организовал схему по выдаче приглашений, подготовке и оформлению документов для получения визы на въезд в РФ. Иностранцы получали деловые визы по приглашению нижегородского министерства, однако находились в разных регионах страны. С сентября 2012 по январь 2014 года преступники организовали въезд 3,8 тысяч иностранцев и заработали на этом 8,7 млн рублей. При этом экс-министр, который в том числе отвечал за развитие туризма в регионе, демонстрировал хорошие показатели по росту числа иностранных туристов в регион и отчитывался перед областным правительством об успешном выполнении программы развития туризма.

Министр государственного имущества и земельных отношений Нижегородской области Александр Макаров в 2016 году был приговорен к четырем с половиной годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Чиновник предоставил земельный участок, находящийся в областной собственности, коммерческой фирме и нанес ущерб бюджету Нижегородской области в размере 70 млн рублей.

В конце августа 2017, как сообщал ТАСС, прокуратура Нижегородской области уличила главу пресс-службы губернатора в том, что он ездил на конкурс красоты в Китай за счет средств резервного фонда областного бюджета с супругой и ее сестрой.

Об отставке

Президент России принял во вторник отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, назначив врио главы региона Глеба Никитина. Ранее сегодня стало известно о том, что президент России Владимир Путин наградил Валерия Шанцева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени "за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу".

Полина Буянова