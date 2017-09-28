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Эксперт: отставка Кошина вызвана проблемами с бюджетом НАО и внутренними конфликтами

Политика
28 сентября, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в регионе Валерий Чупров считает, что на фоне падения цен на нефть Игорю Кошину пришлось "срочно превращаться из эффективного менеджера в антикризисного"

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Отставка Игоря Кошина с поста губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) связана с общим трендом по стране на обновление элиты и, возможно, вызвана проблемами с бюджетом региона на фоне падения цен на нефть, повлекшими непопулярные решения, считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в НАО, бывший уполномоченный по защите прав предпринимателей в округе Валерий Чупров.

Президент РФ в четверг принял отставку 43-летнего Игоря Кошина с поста губернатора НАО и назначил врио губернатора 39-летнего Александра Цыбульского.

"Это решение президента (принять отставку) - в общероссийском тренде на обновление элиты. И вновь назначенный Александр Цыбульский, и Игорь Кошин найдут себя. Пару дней назад Кошин отмечал, что ему следовало больше прислушиваться к людям и больше уделять внимания решению социальных вопросов", - сказал ТАСС Чупров.

Непопулярные решения

По словам эксперта, Кошин был назначен врио губернатора в марте 2014 года и в сентябре получил очень хорошую поддержку избирателей - более 76% голосов.

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Биография экс-губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина

Биография врио губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского

"Перед Кошиным тогда стояла задача эффективно и по-честному, справедливо распределять окружной бюджет. Но нефтяной рынок обвалился, пришлось срочно превращаться из эффективного менеджера в антикризисного и решать, не как распределять бюджет, а как его вообще наполнить. Ряд непопулярных решений, в частности, по пересмотру категорий льготников, вызвали недовольство и отчуждение", - отметил эксперт.

Падение цен на нефть и проблема с наполнением бюджета стали причинами образования в короткий срок госдолга, подчеркнул он. "НАО долгое время был в регионах-лидерах по обеспеченности бюджета, а в 2016 году мы недополучили 5 млрд рублей, порядка 30% региональной казны", - отметил Чупров.

Долгострои

С другой стороны, отмечает эксперт, у Кошина не было видимых публичных конфликтов с недропользователями, что наблюдалось при его предшественниках. "Со всеми недропользователями есть соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. Помимо выполнения своих обязательств перед государством, они активно помогали округу", - сказал общественник.

В прямую заслугу Кошину он также поставил возобновление строительства дороги "Нарьян-Мар - Усинск", которая остро необходима для связи округа с "большой землей". "Именно последние два года федерация начала выделять деньги на эту дорогу на условиях софинансирования с округом. Конечно, стройка идет не такими темпами, как хотелось бы, но она возобновлена", - сказал Чупров.

По его мнению, справедливы были также претензии к Кошину относительно долгостроев - формально муниципалитеты были от строек отстранены, но все проблемные объекты были оставлены на муниципальном уровне, отметил эксперт.

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