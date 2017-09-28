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ЦИК: губернаторские выборы в регионах, где прошли отставки, должны состояться в сентябре

Политика
28 сентября, 18:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Член ЦИК РФ Евгений Шевченко отметил, что совмещение выборов губернаторов с президентскими "невозможно в силу закона"

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Выборы губернаторов в регионах, где прошли досрочные отставки, должны состояться в единый день голосования в сентябре 2018 года, они не могут быть совмещены с президентскими. Это подчеркнул в четверг ТАСС член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

"В соответствии с действующим законодательством, выборы должны пройти в единый день голосования в сентябре 2018 года", - сказал он.

При этом член ЦИК указал, что совмещение выборов губернаторов с президентскими, которые запланированы на март 2018 года, "невозможно в силу закона".

В четверг президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Александра Цыбульского, который до этого был заместителем главы Минэкономразвития. Ранее глава государства принял отставку губернатора Новгородской области Валерия Шанцева и назначил врио руководителя региона первого замглавы Минпромторга РФ Глеба Никитина. Также с поста губернатора Самарской области ушел Николай Меркушкин, врио главы региона назначен член Совета Федерации Дмитрий Азаров.

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Персоны
Никитин, Глеб Сергеевич Кошин, Игорь Викторович Азаров, Дмитрий Игоревич Шанцев, Валерий Павлинович Меркушкин, Николай Иванович Путин, Владимир Владимирович
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