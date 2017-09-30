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Возможный иск Украины о вреде экологии от Крымского моста вызвал недоумение в ОП Крыма

Политика
30 сентября, 16:33 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 30, сентября. /ТАСС

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе отметил, что подобные иски носят политический характер

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Намерения властей Украины подать иск против России из-за вреда экологии в Керченском проливе, который якобы наносит строительство Крымского моста, вызывает недоумение, поскольку не приведены данные ни экспертиз, ни исследований, сообщил в субботу ТАСС глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

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Он отметил, что подобные иски носят политический характер. "Эти иски вызывают чувства недоумения, неловкости и жалости по отношению к нынешней власти на Украине", - сказал Иоффе. "Как они подадут иск в суд без проведения исследований?", - добавил он.

В пятницу пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко сообщил, что глава государства поручил подать в суд на Российскую Федерацию из-за экологического вреда, который якобы наносит строительство Крымского моста. Цеголко не уточнил подробности поручения Порошенко.

Глава Минприроды Сергей Донской ранее в субботу заверил, что "при проектировании Крымского моста были приняты беспрецедентные меры для исключения воздействия на экосистему", и сейчас воздействие на природу минимально.

Россия начала строить мост в Крым в феврале 2016 года. Сейчас уже установлены арочные пролетные строения - самые габаритные элементы моста.

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Персоны
Донской, Сергей Ефимович Порошенко, Петр Алексеевич
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