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Новый посол США вручит верительную грамоту президенту РФ 3 октября

Политика
2 октября, 8:42 UTC+3

Ранее сообщалось, что Джон Хантсман вместе со своей супругой прибыл в понедельник в Москву

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Новый посол США в Москве Джон Хантсман вручит верительную грамоту президенту РФ Владимиру Путину на церемонии в Кремле во вторник, 3 октября. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

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"Посол прибыл и будет вручать [верительную грамоту] третьего числа", - сказал представитель Кремля.

Посол США в России Джон Хантсман вместе со своей супругой Мэри Кэй прибыл в понедельник в Москву. Новому американскому послу в России 57 лет, он имеет степень бакалавра по международной политике (окончил Пенсильванский университет) и работал в администрациях пяти президентов США.

В 1992 году в возрасте 32 лет он возглавил дипмиссию в Сингапуре, став самым молодым послом США за последние 100 лет. С 2005 по 2009 года был губернатором консервативного штата Юта, в 2009-2011 годы занимал должность посла США в КНР.

 

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Персоны
Хантсман, Джон Ушаков, Юрий Викторович Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Китай Россия Сингапур
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