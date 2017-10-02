Новый посол США вручит верительную грамоту президенту РФ 3 октября

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Новый посол США в Москве Джон Хантсман вручит верительную грамоту президенту РФ Владимиру Путину на церемонии в Кремле во вторник, 3 октября. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Посол прибыл и будет вручать [верительную грамоту] третьего числа", - сказал представитель Кремля.

Посол США в России Джон Хантсман вместе со своей супругой Мэри Кэй прибыл в понедельник в Москву. Новому американскому послу в России 57 лет, он имеет степень бакалавра по международной политике (окончил Пенсильванский университет) и работал в администрациях пяти президентов США.

В 1992 году в возрасте 32 лет он возглавил дипмиссию в Сингапуре, став самым молодым послом США за последние 100 лет. С 2005 по 2009 года был губернатором консервативного штата Юта, в 2009-2011 годы занимал должность посла США в КНР.