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Посол США в РФ Джон Хантсман прибыл в Москву

Международная панорама
2 октября, 8:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Об этом информировали в американском посольстве

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Джон Хантсман

Джон Хантсман

© AP Photo/Alex Brandon

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Посол США в России Джон Хантсман вместе со своей супругой Мэри Кэй прибыл в понедельник в Москву. Об этом сообщили в посольстве США в РФ.

"Посол США в РФ Джон Хантсман и его супруга Мэри Кэй прибыли этим утром в Москву", - информировали в дипмиссии.

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Новому американскому послу в России 57 лет, он имеет степень бакалавра по международной политике (окончил Пенсильванский университет) и работал в администрациях пяти президентов США. В 1992 году в возрасте 32 лет он возглавил дипмиссию в Сингапуре, став самым молодым послом США за последние 100 лет.

С 1993 по 2001 год занимал ряд должностей в международном химическом концерне своего отца Huntsman Corporation. С 2005 по 2009 года был губернатором консервативного штата Юта. В 2009-2011 годах занимал должность посла США в КНР.

В мае 2011 года Хантсман объявил о намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты страны от Республиканской партии. В январе 2012 года вышел из борьбы и официально поддержал Митта Ромни, который в итоге проиграл на выборах демократу Бараку Обаме.

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Персоны
Ромни, Митт Обама, Барак Хантсман, Джон
Страны
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