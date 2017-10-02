МИД РФ: спецслужбы США вновь незаконно проникли на территорию российских объектов

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Представители спецслужб США продолжают практику незаконных проникновений на территорию российских объектов, в частности в Сан-Франциско. Об этом заявили в понедельник в российском дипведомстве.
На видео, опубликованном на официальной странице российского дипведомства в Facebook, видно, как предположительно двое сотрудников американских спецслужб в темное время совершают обход вокруг территории генконсульства РФ в Сан-Франциско с фонариками, а после того, как к ним устремляются люди с камерами, неизвестные скрываются в машине.
"Ужас на крыльях ночи. Черные плащи - 2. Американцы опять лезут в нашу собственность в Сан-Франциско, - прокомментировали кадры в МИД РФ. - Представители спецслужб и полиции США продолжают практику незаконных проникновений на территорию российских объектов, нарушая тем самым международное право и собственное законодательство".