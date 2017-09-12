Рябков не видит перспектив возврата дипсобственности РФ в США без суда

ХЕЛЬСИНКИ, 12 сентября. /ТАСС/. Москва не видит перспектив возврата Вашингтоном российской дипломатической собственности без судебного вмешательства. Об этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил во вторник журналистам по итогам двухдневных консультаций с первым заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном.

"Смешанные впечатления... Не могу сказать, что мы полностью довольны тем, как прошел этот довольно напряженный отрезок нашего диалога с американцами, - отметил дипломат. - Мы воспользовались возможностью, чтобы детальнейшим образом, пункт за пунктом разобрать все произошедшее, показать американцам абсолютную неправомерность их действий, на конкретных примерах продемонстрировать беспочвенность их обвинений в наш адрес и попыток, по сути дела, переложить с больной головы на здоровую ту последовательность событий, которыми приходится заниматься и свидетелями которых мы все были".

"К сожалению, перспективы урегулирования проблемы с возвратом дипломатических объектов пока я не вижу, - сказал дипломат. - Поэтому мы пойдем в суд, как об этом было уже сказано президентом России [Владимиром Путиным]".

Рябков также сообщил, что подача в суд на США по вопросу возврата российской дипсобственности - это вопрос не месяцев, а недель.

"Я в любом случае думаю, что это вопрос не месяцев, а недель. Мы будем стремиться это сделать в прямом смысле по горячим следам", - сказал он.

"Мы находимся на стартовой площадке в плане подбора документов. Но мы не будем затягивать этот процесс никоим образом", - подчеркнул он.

5 сентября на пресс-конференции в Сямэне по итогам саммита БРИКС, Путин поручил Министерству иностранных дел обратиться в американский суд из-за изъятия российской дипсобственности.