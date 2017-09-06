МИД опубликовал видео действий американских силовиков в генконсульстве РФ

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ТАСС, 6 сентября. Министерство иностранных дел опубликовало видео того, как представители силовых структур США проводят неизвестные работы на территории генконсульства России в Сан-Франциско.
Ролик опубликован в аккаунте МИД в Facebook.
В комментарии к видео отмечается, что прибывшие "уродуют дорогой паркет, хозяйничают без разрешения". "А главное, кто эти люди, которые ведут себя как рейдеры, никому неизвестно", - отмечается в подписи.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала случившееся "беспределом".
31 августа Вашингтон потребовал от Москвы закрыть генконсульство в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что расценивают захват российской дипсобственности в США как откровенно враждебный акт.