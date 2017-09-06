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МИД опубликовал видео действий американских силовиков в генконсульстве РФ

Политика
6 сентября, 16:46 UTC+3

В ведомстве отметили, что неизвестные люди "хозяйничают без разрешения"

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Материал из 1 страницы
Здание генконсульства России в Сан-Франциско

Здание генконсульства России в Сан-Франциско

© AP Photo/Eric Risberg

ТАСС, 6 сентября. Министерство иностранных дел опубликовало видео того, как представители силовых структур США проводят неизвестные работы на территории генконсульства России в Сан-Франциско.

Ролик опубликован в аккаунте МИД в Facebook.

В комментарии к видео отмечается, что прибывшие "уродуют дорогой паркет, хозяйничают без разрешения". "А главное, кто эти люди, которые ведут себя как рейдеры, никому неизвестно", - отмечается в подписи.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала случившееся "беспределом". 

31 августа Вашингтон потребовал от Москвы закрыть генконсульство в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что расценивают захват российской дипсобственности в США как откровенно враждебный акт.

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Темы
Ситуация с российской дипсобственностью в США
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