МИД опубликовал видео действий американских силовиков в генконсульстве РФ

ТАСС, 6 сентября. Министерство иностранных дел опубликовало видео того, как представители силовых структур США проводят неизвестные работы на территории генконсульства России в Сан-Франциско.

Ролик опубликован в аккаунте МИД в Facebook.

В комментарии к видео отмечается, что прибывшие "уродуют дорогой паркет, хозяйничают без разрешения". "А главное, кто эти люди, которые ведут себя как рейдеры, никому неизвестно", - отмечается в подписи.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала случившееся "беспределом".

31 августа Вашингтон потребовал от Москвы закрыть генконсульство в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что расценивают захват российской дипсобственности в США как откровенно враждебный акт.