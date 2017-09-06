Захарова: представители США "беспредельничают" в генконсульстве РФ в Сан-Франциско

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Представители США творят в генконсульстве РФ в Сан-Франциско "беспредел". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Помню, кто-то писал посты, возмущаясь использованием дипломатами слова "беспредел", - написала она на своей странице в Facebook. - Найдите лучшее описание того, что сейчас творят американские "мистер Смиты" в генеральном консульстве России в Сан-Франциско".
На странице в Facebook российского дипведомства также появилась запись о том, что "представители силовых структур США проводят неизвестные работы на территории генконсульства РФ, уродуют дорогой паркет, хозяйничают без разрешения". "А главное, кто эти люди, которые ведут себя как рейдеры, никому неизвестно", - отмечается в сообщении. МИД РФ опубликовал соответствующее видео.
31 августа власти США потребовали от Москвы закрыть ко 2 сентября генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торгпредство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке.
МИД РФ распространил заявление, в котором отмечалось, что эти объекты находятся в российской собственности и обладают дипломатическим иммунитетом. Москва расценивает захват российской дипсобственности в США как откровенно враждебный акт и призывает власти США немедленно вернуть дипломатические объекты.