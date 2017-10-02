Песков считает позицию Киева причиной затягивания с решением о силах ООН в Донбассе

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает позицию Киева причиной затягивания решения вопроса о силах ООН в Донбассе.
"В Киеве", - заявил он журналистам в ответ на вопрос о том, в чем заключается причина задержки.
Президент РФ Владимир Путин 5 сентября выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
При этом он отметил, что это произойдет только при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и после отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено минскими соглашениями.
Позже президент уточнил, что размещение миссии возможно и в местах работы наблюдателей. Киев же настаивает, чтобы силы ООН были размещены прежде всего на границе Украины с Россией.